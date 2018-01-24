В Алтайском крае во время учений погиб солдат-срочник

Барнаул, , 07:54 — REGNUM В Алтайском крае погиб военнослужащий. Чрезвычайное происшествие произошло в ночь с 21 на 22 января во время военных учений рядом с селом Косиха.

Как сообщается в сообществе «Барнаул Инцидент», учения проходили в полях. Одна из палаток, в которой находились шесть солдатов-срочников, загорелась. Молодые люди успели выбежать на мороз. Однако после переклички выяснилось, что одного солдата не хватает.

По предварительной версии, он не успел выбраться из палатки, так как запутался в спальнике, и горящая палатка упала на него.

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Молодого человека срочно госпитализировали. Медики диагностировали у него 85% ожогов тела. Спасти его жизнь врачам не удалось, он скончался на следующее утро.

По информации военной прокуратуры региона, ведомство уже организовало проверку по факту произошедшего. Выясняются все обстоятельства ЧП. Более подробной информации в военном ведомстве не сообщили.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года военная прокуратура расследовала загадочную гибель алтайского призывника в Крыму. 19-летний военнослужащий из села Беспаловска Змеиногорского района Алтайского края проходил службу в Феодосии. Поиски беглеца шли круглые сутки. Через четыре дня стало известно, что его нашли мертвым на складах соседней воинской части. Следов насильственной смерти на теле военнослужащего обнаружено не было.

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