В Алтайском крае расследовали дело о крупной краже на ж/д предприятии

Барнаул, , 05:59 — REGNUM Расследование уголовного дела о хищении 44 аккумуляторов с пассажирских вагонов в Барнауле завершено, 24 января сообщили в пресс-службе Алтайского линейного управления МВД России на транспорте.

Уголовное дело о хищении железнодорожного имущества было возбуждено в сентябре 2015 года по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная в крупном размере»).

В ходе расследования установлены и задержаны подозреваемые — неоднократно судимый 62-летний житель края и его 18-летний соучастник (несовершеннолетний на момент кражи). Сообщники вывезли украденные аккумуляторы на автомобиле и сдали в пункт приема металла.

«Расследование уголовного дела завершено, — сообщили в пресс-службе. — Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище)».

Максимальное наказание за совершение этого преступления — лишение свободы на срок до пяти лет. Старший из сообщников также обвиняется в совершении преступления, подпадающего под часть 1 статьи 150 УК РФ о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.