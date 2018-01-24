Зима победила коммунальщиков Крыма

Александр Дремлюгин, , 06:00 — REGNUM

В ночь на 23 января в ряде районов Крыма отметка на градуснике спустилась на пару пунктов ниже нуля, пошёл снег, а утром на дорогах и тротуарах городов и посёлков случился традиционный коллапс. Несмотря на многочисленные заявления о полной готовности, коммунальщики в очередной раз провалили свою работу. Как результат — многочисленные ДТП, пробки на дорогах и большие очереди в травматологических отделениях.

На словах — готовы

В конце 2017 года начальник Службы автомобильных дорог РК Никита Гаранин бодро рапортовал о том, что филиалы ГУП РК «Крымавтодор» полностью готовы обеспечить безопасность дорожного движения на полуострове в осенне-зимний период: техника и инертные материалы — в наличии.

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«Все филиалы проинспектированы, готовность — стопроцентная. Также произведена заготовка соответствующих инертных материалов — песка и отсева. Подготовлено более 19 тысяч тонн песка с отсевом и 5800 тонн технической соли», — убеждал общественность Гаранин.

По его словам, запасы инертных материалов и технической соли составляют соответственно 77% и 94% от необходимых для прохождения осенне-зимнего периода объёмов. Помимо этого подготовлено 186 единиц техники для зимнего содержания дорог: три роторных снегоочистителя, пять бульдозеров, 27 автогрейдеров, 59 пескоразбрасывателей, 12 экскаваторов и 45 тракторов с отвалами.

«Также в практику введено взаимодействие с иными организациями, которые в случае пиковых нагрузок готовы предоставлять дополнительную технику. На сегодняшний день 99 единиц техники «Крымавтодор» может привлечь к тем 186 единицам, которые сегодня находятся на балансе предприятия», — уточнял Гаранин.

Две недели назад, уже в 2018 году, замглавы администрации крымской столицы Сергей Круцюк также подтвердил, что вся имеющаяся техника и реагенты готовы к наступлению холодов.

«Запас реагентов на пять посыпок у нас есть. Будут проведены торги и закупка реагента на последующий период. Можно сказать, что мы готовы», — заверял Круцюк, отдельно подчёркивая, что теперь уборкой улиц будут заниматься не какие-нибудь подрядные организации, как раньше, а новое муниципальное бюджетное учреждение «Город».

23 января в Службе автомобильных дорог РК рассказали, что вывели на улицы 77 единиц специализированной техники и 146 человек, израсходовав на посыпку 120 тонн противогололёдного материала.

«От гололёда обработано 1777 километров автомобильных артерий, от снега и льда очищено 2778 километров асфальта», — рассказали в ведомстве.

Позже, кстати, выяснилось, что в Симферополе из семи единиц техники, вышедших на уборку, три в течение получаса поломались и вернулись назад.

На деле — всё плохо

Таким образом, все приготовления ответственных служб в очередной раз оказались недостаточными для того, чтобы обеспечить людям нормальное передвижение по городу и за его пределами.

«Маленький снежок, незначительный мороз ‑ и всё, на дороге Бахчисарай-Симферополь коллапс и километровые пробки! За что только эти ГУПы деньги получают, непонятно!» — написал утром крымский правозащитник Жан Запрута, стоя в огромном автомобильном заторе.

В это же время под Симферополем в районе села Приятное свидание произошли сразу несколько аварий: отечественные «Жигули» вылетели с дороги и перевернулись.

«Дорога очень скользкая. Фуру занесло — врезалась в легковушку», — рассказывают в соцсетях очевидцы.

В том же районе неподалёку водитель рейсового автобуса «Эталон», направлявшийся из Бахчисарая в Белогорск, не справился с управлением и вылетел за пределы дороги.

«Пассажиры автобуса не пострадали и в медицинской помощи не нуждались. Специалисты МЧС России отбуксировали автобус на дорожное полотно, после чего общественный транспорт продолжил свой рейс», — сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.

Вообще не обработанными или с большим опозданием оказались трасса на Белогорск, Московское шоссе, автодорога Симферополь-Саки, село Фруктовое под Севастополем, а также множество дорог крымской столицы, где в течение дня происходили мелкие ДТП.

«Господин Лукашев буквально вчера утверждал, что готов к неожиданному снегу! Пустая болтовня! Я только из ГИБДД, сегодня уже более 20 случаев ДТП. Люди стоят в мороз, ждут разбирательств. Ну когда уже чиновники начнут отвечать за свои слова?» — пишет жительница крымской столицы.

На момент подготовки материала официальные представители ГАИ так и не смогли предоставить текущую статистику дорожно-транспортных происшествий за день. Возможно, их пресс-службу также настиг коллапс — информационный.

Зеркальное отражение

В Севастополе ситуация на дорогах была не лучше крымской. В течение дня автомобилисты города-героя постоянно сообщали в соцсетях о том, что дороги не обработаны, а движение в городе застыло в ледяных пробках и многочисленных ДТП.

«В этой стране коммунальщики живут только в Москве. У нас не было и нет!» — возмущались жители города, отмечая, что на Камышовом шоссе полдня стояла пробка и произошло незначительное ДТП, а на обледенелом спуске от Мекензиевых гор в направлении Инкермана автомобили выбрасывало на обочины.

«На обочине лежит автомобиль МЧС, видны следы съездов с дороги других автомобилей. Почему у нас выпадение даже небольшого снега приводит к таким ситуациям? Дорогу ничем не посыпали», — отмечали в соцсетях очевидцы.

Директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игорь Титов заверял, что город готов к сюрпризам крымской зимы. Однако позже он сообщил, что причина транспортного паралича не в коммунальщиках, а в обильных дождях накануне заморозков.

«В районе Инкермана перевернулся УАЗ, а в районе 5-го километра столкнулись четыре авто. Как выяснилось, один из водителей выехал в город на машине, не сменив летнюю резину на зимнюю. Никто в ДТП не пострадал», — отметил Титов, подчеркнув, что противогололёдной смесью обработано около 300 км дорог.

Сами виноваты

В свою очередь, начальник главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов выдвинул другую версию возникшего коллапса на дорогах полуострова — в заторах виноваты сами водители, потому что не соблюдали правила дорожного движения в снегопад.

«К сожалению, не все автомобилисты откликнулись на призыв крымских спасателей строго соблюдать ПДД в период ухудшения погодных условий, в связи с чем сегодня на автодорогах республики произошло сразу несколько ДТП, спровоцировавших затор. К счастью, серьёзно никто не пострадал, жертв нет. Однако данная ситуация — это серьезный повод задуматься всем водителям о том, насколько безопасно их поведение на дороге», — резюмировал начальник главного управления МЧС России по Крыму.

В пресс-службе чрезвычайного ведомства также сообщили, что в главном управлении МЧС создано шесть оперативных групп, специалисты которых отслеживают состояние и пропускной режимом автодорог, а также контролируют наиболее опасные участки и перевалы (Грушевский, Ангарский). Всего от МЧС России задействовано 27 человек личного состава и восемь единиц специализированной техники.

О профессионализме коммунальщиков и состоянии уборочной техники Сергей Шахов на этот раз ничего не говорил. Хотя в ноябре прошлого года лично подверг жёсткой критике ответственных лиц за плохую готовность к грядущей зиме.

«В Белогорском районе на технике повышенной проходимости отсутствуют аккумуляторная батарея, в Кировском районе — поворотный отвал для уборки снега. И это в условиях действующего штормового предупреждения, когда в любой момент дороги полуострова могут оказаться под слоем снега и льда», — отмечал Шахов.

Наверное, все озвученные проблемы были оперативно устранены.

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Оценка руководства

Оценив ситуацию, глава Крыма Сергей Аксёнов призвал крымчан напрямую сообщать ему о происшествиях, вызванных непогодой.

«Каждый раз выпавший снег становится для коммунальных служб неожиданностью, даже когда он выпадает в средине зимы. В связи с похолоданием прошу граждан сообщать о внештатных ситуациях, связанных с непогодой, в мои личные сообщения», — написал он на своей странице в Facebook.

И это при том, что снегопад, начавшийся в Крыму, пока не превысил норму осадков.

По данным Крымского гидрометцентра, морозная погода продлится на полуострове до конца недели. И только Южный берег Крыма миновали все вышеперечисленные страсти, поскольку температура воздуха так и опустилась ниже нуля.

Но без проблем и там не обошлось: на Гурзуфском шоссе водостоками размыло дорогу, и часть дорожного полотна провалилась. На время ликвидации последствий обвала местные власти собираются перекрыть дорогу с обеих сторон.

«Обрушилось верхнее покрытие дороги, скорее всего, там проходит ливневод. Обвал глубиной порядка трёх метров. То, что осыпается вниз, засыпает весь ливневод под дорогой, где все засыпано грунтом. Чтобы все вычистить и осмотреть, необходимо вскрывать проезжую часть, перекрывая движение с двух сторон», — заявил начальник МКП «Дорожно-эксплуатационный участок» Александр Кононцев.

Так полуостров встречает зиму. Тяжелее любого «блэкаута»…