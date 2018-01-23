Новые высотки на Курской — очередное насилие над обликом Москвы?

Москва, , 18:27 — REGNUM На площади Курского вокзала в Москве в ближайшее время начнётся строительство 21-этажного многофункционального комплекса. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил координатор движения «Архнадзор», член Общественной палаты РФ Константин Михайлов 23 января, реализация проекта повлечёт за собой уничтожение исторического облика Москвы. Кроме того, будут испорчены панорамы с таких «видовых» точек, как Большой Каменный и Большой Устьинский мосты, Космодамианская и Золоторожская набережные.

«Относимся сугубо отрицательно. На мой взгляд, это очередная попытка градостроительного «изнасилования» Москвы. Я не знаю, как далеко зашло городское правительство, какие заключило контракты и какие имеет обязательства перед девелоперами, которые ничего, кроме выгоды, не выносят. Но в очередной раз продемонстрировали то, что в Москве не работают с системами высотных ограничений в зонах охраны и нет практики публичных обсуждений таких важных проектов. Кто одобрял, когда, на каком основании — абсолютно неизвестно, это загадочный чёрный ящик», — подчеркнул Михайлов.

Отметим, проект предусматривает фактически полную застройку оставшейся части площади Курского вокзала четырёхэтажным торговым центром, над которым будут возвышаться две семнадцатиэтажные башни. Застройщиком является компания ООО «Эссет менеджмент». Ранее Москомархитектура в лице главного архитектора города Сергея Кузнецова утвердила архитектурно-градостроительное решение. В декабре 2017 года Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство.

Комплекс состоит из 21 этажа. Его строительство запланировано в непосредственной близости от двух объектов культурного наследия федерального значения: городской усадьбы Боткиных и усадьбы Матюшкиных-Лукутиных.

Как отмечают координаторы «Архадзора», площадь Курского вокзала уже пострадала в 2002 году из-за строительства торгового центра «Атриум», который разрушил пространство привокзальной площади и фактически лишил вокзал важнейшей функциональной зоны, транспортной навигации и затруднил его восприятие.

«На программу благоустройства город готов выделять десятки миллиардов. А на то, чтобы, например, историческое здание выкупить у девелопера и подвести под социальные цели, нет. Это расстановка приоритетов. Кроме того, продолжается практика секретного, закрытого принятия важных градостроительных решений. На градостроительно-земельной комиссии все проекты рассматриваются без участия экспертов, представителей общественности и жителей. Принимаются решения, заключаются сделки, а потом город своим обликом платит за последствия», — заключил Константин Михайлов.

Добавим, как сообщало ИА REGNUM, в Москве продолжают реализовываться проекты с нарушением градостроительных норм. Так, строительные работы в зоне объекта культурного наследия ЮНЕСКО на Варварке, 14 проходят с нарушением российского законодательства и рекомендаций Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест. Проект строительства гостиничного комплекса превышает допустимые габариты существующего комплекса, а некоторые объекты исторической застройки и вовсе снесены.

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