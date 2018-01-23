Каких духовных вождей не хватает нашему народу? Каких ему навязывают?

Игорь Юдкевич, Дарья Алексеева, , 20:22 — REGNUM

Проведенный ВЦИОМ опрос показал народный рейтинг кумиров ХХ века — частично с ожидаемыми, а частично — с неожиданными результатами.

Кумир в психологическом смысле — средство достижения личностной целостности, восполнитель пустоты, кто-то, нашедший то, что ищешь ты, и готовый с тобой поделиться. Великие певцы и поэты восполняли пустоту эмоциональную, предсказатели — прогностическую, восполняя желание знать грядущее, великие политики — желание человека создавать свое будущее.

С развитием средств массовой коммуникации всплески общественного настроения во второй половине ХХ века пытались более-менее успешно эксплуатировать не только политики, но и творцы масскульта. Кумир не выстраивается в бездушном пространстве. Ему нужен контекст. «Звезды» в смысле культуры — наиболее заметные выразители общественных настроений, для которых ожидания публики и есть пищевой субстрат. Быть иконой своего времени — единственно возможный способ существования поп-звезды. На Западе кумирами со второй половины ХХ века становились знаменитые музыканты, и по их появлению очень удобно отслеживать изменения умонастроений. В 50-е Элвис буквально поставил на уши Штаты, воплотив принцип энергии и обуревавшей послевоенное общество жажды витальности. Он и его эпоха не случайно закончились с наступлением следующей войны — во Вьетнаме (1965—1974). Тогда началась эра Битлз, — годы, когда через прием определенных веществ человек получил возможность «открыть сокровищницу в себе». 70-е прошли без единоличного лидера, зато с глэм-роком (Kiss, Aerosmith, ранний Эллис Купер, Queen), сменившем «немытых хиппи». Финальной вспышкой стали 80-е — время Майкла Джексона, последнего западного космиста и космополита, с попыткой обратиться к жизнелюбию, клич, брошенный в будущее. А далее, с 90-х, всё сошло на нет. Потому что если тех несли на себе волны общественного энтузиазма, то сейчас кандидаты в кумиры вынуждены ловить хоть какой-то отклик. И любые половые девиации тут по эффекту сильно проигрывают пакостям вроде мясного платья леди Гаги или курице «Пусси Райот».

Похожие вещи, только значительно смягченные руководящей ролью партии, происходили в СССР и странах соцлагеря. Дело даже не в том, что имелись цензура и творческие ограничения, а в том, что надежды народа и его внутренние мотивы пребывали в более жестких руслах, унаследованных от традиционного общества.

Так почему сейчас таких кумиров миллионов нет? Пропала потребность в восполнении пустоты, нет даже желания строить будущее? Победила либеральная идея, где каждый является кумиром себя? Или кумиры всё-таки есть — просто не от мира сего, и продолжают приходить к нам из прошлого?

ВЦИОМ на протяжении двух десятков лет составляет народные рейтинги кумиров. По самым свежим данным, сейчас, как всё это время, одним из уверенных лидеров рейтинга является Юрий Гагарин.

Гагарин — это общепризнанный символ великих достижений, победного движения человечества за пределы обыденного. Он сыграл планетарную роль: конечно, он шел под красным флагом, но радовались за него все люди земли. И тем большую гордость испытывали советские граждане.

Еще один человек, условно делящий лидерство с Гагариным в рейтинге кумиров с 1999 года, это Владимир Высоцкий. Он уже принадлежит к числу не глобальных, а чисто русских кумиров. Этот тот, кто отчаянно вглядывался в приключения русского характера, в его метания и поиски. Он и сам говорил, что ему не интересен человек, который спит или обедает.

Третье и четвертое места рейтинга непосредственно связаны с важнейшим событием российской истории — с великой Победой. С ней связаны имена Жукова и Сталина. На этих двух позициях в информационном поле продолжается противопоставление руководителя и замещающей фигуры, ведь Жукова таковой выбрал сам Сталин. Именно Жуков принимал парад Победы, да и вообще воплощал в себе в ХХ веке образ русского богатыря, светлого всадника на белом коне. На парадах он выглядел чуть ли не как персонификация Георгия Победоносца. И Сталин, зная об этом, буквально прямым текстом назвал причину, по которой отправляет его принимать Парад.

А в постсталинскую эпоху этот прием в искаженном виде использовался для того, чтобы отодвинуть «уродливого Сталина» в историческую тень «прекрасного Жукова». И хотя энергия этого кумира не кинетическая, создающая движение, а потенциальная, четвертое место Сталина в рейтинге кумиров ХХ века, причем с неуклонно растущим рейтингом (14% в 1999, 22% в 2018) — это показатель, шокирующий тех, для кого любой рейтинг является заслугой пиар-команды — а пиар, как известно, направлен против Сталина. Зато такой результат обеспечивает слаженная работа групп, руководивших страной в перестроечный и постперестроечный период.

По данным ВЦИОМ, рейтинг Солженицына, который занял пятое место, снижается: с 16% в 1999 до 14% в 2010 и 2018. Совместив их как двух теоретиков перестройки и десоветизации, к той же когорте можно причислить Сахарова, чей рейтинг внушительно упал с 1999 года (11% сейчас против бывших 26%). Последнее же место в рейтинге с 2% принадлежит Горбачеву, который уже и в 1999 показывал не более 7%. Результат этой тройки говорит о том, что на излете 90-х многие еще верили в благость либеральной программы, а все неудачи переходного периода относили только на неумелость исполнителей. Но тенденция показывает, что чем дальше, тем меньше людей всерьез воспринимают идею либерализма как нечто полезное.

Ознакомившись, благодаря ВЦИОМ, со мнением современника о значении выдающихся личностей ХХ века, которых он сегодня оценивает как кумиров, имеет смысл задаться вопросом — может ли он кого-то из нынешних политиков, певцов, литераторов назвать кумиром, поставив хотя бы рядом с перечисленными фамилиями? Очевидно, что нет. А причина этого — в том, что не бывает никаких кумиров, а лучше сказать, вперед смотрящих, если нет самого движения вперед. Без широкого общественного движения никакие лидеры невозможны, им просто нечего возглавлять. А мы живем в ледниковый период, когда общественная энергия находится около ноля или пребывает в своем потенциальном состоянии, как любовь к товарищу Сталину. Это дает возможность шоуменам от политики заниматься теми играми, которыми они занимаются — так обстоит дело в Европе и, конечно, в России, географически и исторически являющейся ее частью.

Персоны проведенного ВЦИОМ опроса оказываются в итоге не кумирами ХХ века, а их отголосками в нынешнем сознании. Тем, что предположительно способно дать новую волну общественной энергии. Но что же мы видим? Слабые излучения коммунизма в виде 10% рейтинга Ленина; серьезную заявку самодержца Сталина или его альтер-эго Жукова (очень жаль, что для полноты картины нет в списке Николая II); миазмы либерализма в виде Солженицына-Сахарова, указавших России путь к нынешнему состоянию и прославленных на проспектах, досках и прочих мемориалах. Итак, старые схемы не работают, а новых не изобретено.

Здоровая составляющая СССР — стабильность и ответственность, творческий поиск, способность к защите своих идей и своего образа жизни — вот что знаменуют первые четыре строчки списка. И хотя результат голосования ясно говорит о том, что советскость продолжает удерживать свои позиции, но отклик на тоску по внутреннему напряжению, готовность к действию — снижаются. Об этом сигналит рейтинг Высоцкого, неспешно идущий на убыль примерно в той же пропорции, что рейтинг другого великого мобилизатора — Ленина. И этому ничуть не противоречит то, что позиции Сталина и Жукова укрепляются: в отсутствие внутреннего напряжения хочется переложить ответственность на великого вождя.