«Нерентабельно»: депутат-миллиардер закрывает в Кургане детские секции

Курган, , 14:57 — REGNUM Закрытие спортивных секций акробатики и художественной гимнастики в микрорайоне Заозерный в Кургане взорвало социальные сети. Родители детей, занимавшихся в спорткомплексе мясокомбината «Велес» в течение нескольких лет, возмущены внезапностью решения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В связи с переквалификацией направлений в работе ФСК «Велес» и с внедрением на его площадке новых спортивных объектов с 1 июня 2018 года будет прекращена деятельность детских спортивных секций «Спортивная акробатика», «Художественная гимнастика». Руководство ФСК «Велес» приносит свои извинения и надеется на ваше понимание», — гласит объявление на сайте спортивного учреждения.

В паблике «Типичный Курган» курганцы разразились негодованием: 20 тысяч просмотров, около 200 комментариев говорят сами за себя. Физкультурно-спортивный комплекс «Велес» принадлежит крупнейшему мясокомбинату в Зауралье, которым руководит депутат областной думы, миллиардер Дмитрий Ильтяков, что еще больше добавило перца в критику.

Как пояснил парламентарий Ura.ru, спорткомплекс только в 2017 году принес предприятию около пяти миллионов рублей убытков. Правительство Курганской области не сдержало обещания взять ФСК «Велес» на баланс. Себестоимость самих занятий доходит до 1 200 рублей. Поэтому вместо детских секций появятся большой тренажерный зал и платная секция бокса.

В социальных сетях ехидничают, что бесплатные секции стали не по карману миллиардеру. Отметим, генеральный директор «Велеса» Дмитрий Ильтяков указал в декларации о доходах за 2016 год 1 млрд 606,3 млн рублей, в 2015 году — 1,858 млрд рублей. Некоторые обвинили парламентария в стяжательстве. Но есть родители, которые готовы платить за секции, но по их словами, с ними не обсудили такую возможность.

«Мы не рассчитывали на благотворительность. Мы можем платить за занятия больше денег. Но нас НИКТО не спрашивал!» — пишет мама юного спортсмена Светлана В.

«Он не обязан, это был акт доброй воли. Видимо, аренда этих помещений или другое использование выгоднее повышения платы и менее хлопотно», — поясняет возмущенной маме другой участник паблика.

«Почему курганское правительство не развивает ни спортивное, ни творческое детство, а сваливает всё на предпринимателей?» — резонно спрашивает Светлана Т.

Отметим, что бурная деятельность братьев-депутатов Александра и Дмитрия Ильтяковых вызывает неоднозначную реакцию в депрессивной Курганской области. Ранее курганцам не понравилось желание парламентариев сделать праздник Крещения в селе Частоозерном международным. Ведь многие церковнослужители не поддерживают массовое погружение в проруби.

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