Отбой ракетной атаки: гавайский губернатор забыл пароль от Twitter

Гонолулу, США, , 10:57 — REGNUM Забывчивость губернатора американского штата Гавайи Дэвида Айджа обернулась 15-минутной задержкой в отмене предупреждения о ракетном нападении в начале января. Чиновник признался, что забыл пароль от своего аккаунта в Twitter, сообщила 22 января газета Honolulu Star-Advertiser.

Во время выступления Айджа перед журналистами он признался, что задержка в 17 минут от объявления о ракетном нападении до его отмены объяснялась тем, что губернатор не знал своего пароля к учетной записи Twitter. Также Айдж отметил, что знал о том, что угроза ложная, уже через две минуты после появления сведений о нападении.

«Признаюсь, что я не знаю свои логины и пароли в Twitter, и это один из моментов, которые я исправил, записав их в телефон. Теперь у меня есть прямой доступ к социальным сетям», — подчеркнул Айдж.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, мужчина, проживающий на Гавайских островах, перенес сердечный приступ после ложной тревоги о ракетном запуске. Об этом стало известно благодаря рассказу его подруги, которой сначала показалось, что мужчина скончался.

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Также добавим, 16 января ИА REGNUM сообщало, что японские телевизионщики напугали жителей страны призывами к экстренной эвакуации. 16 января на сайте японского общественного телеканала NHK появилось сообщение о срабатывании системы экстренного оповещения населения J-Alert из-за запуска баллистической ракеты в КНДР.

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Однако, как выяснилось, оно оказалось ошибочным. Руководство телеканала принесло свои извинения.

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