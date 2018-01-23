Граждане России назвали «русских кумиров» в XX веке

Москва, , 08:31 — REGNUM В 2018 году актер и музыкант Владимир Высоцкий уступил лидерство в рейтинге «русских кумиров XX века», который ВЦИОМ составляет на базе опросов с 1999 года, космонавту Юрию Гагарину, пишет газета «Известия».

О том, кто такой Высоцкий, знают почти все жители России — утвердительно ответили 99% респондентов, около трети опрошенных назвали его кумиром XX века. По данным опроса, 67% респондентов считают, что Высоцкий оказал сильное влияние на формирование взглядов и ценностей многих людей в России.

Он возглавлял рейтинг 19 лет назад (31%), а в 2018-м занял второе место (28%). Популярность космонавта Юрия Гагарина возросла с 30 до 44%.

Высоцкого знают в первую очередь как певца (47%), 25% помнят его как писателя, и еще 13% — как актера театра и кино. Из тех, кто знаком с его творчеством, 92% заявили, что им оно нравится.

Самым любимым произведением Высоцкого стала «Песня о друге» (8%). Затем идут «Скалолазка» (7%), «Кони привередливые» (6%) и «Охота на волков» (5%). Больше половины респондентов (51%) не смогли вспомнить его песни или стихотворения.

В рейтинг 2018 года также вошли маршал СССР Георгий Жуков (27%) и генералиссимус Иосиф Сталин (22%). Среди деятелей культуры кумиром опрошенные назвали писателей Александра Солженицына (14%) и Льва Толстого (13%), а также балерину Майю Плисецкую (13%).

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 19 и 20 января 2018 года методом телефонного интервью. Участие в нем приняли 2 тыс. человек.