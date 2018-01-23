В Татарии раскачивают языковую «лодку» и «спорят» с прокурором

Казань, , 07:28 — REGNUM Сторонники принудительности изучения татарского языка в школах республики, несмотря на неоднократно озвученную позицию Кремля и прокуратуры РТ, снова пытаются «раскачать лодку». В Казани родители школьников, выбравшие в качестве родного языка для своих детей русский, возмущены заявлением бывшего советника комитета Госдумы по безопасности Радика Гатина об инициировании референдума по возврату обязательного татарского в школы региона. Большинство родителей, между тем, сходятся в том, что провести референдум у сторонников не получится, так как возвращение татарского языка в статус обязательного будет нарушением федерального законодательства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

22 января 2018 года казанское издание «Idel.Реалии», ранее признанное иностранным агентом, опубликовало заявление бывшего советника комитета Госдумы по безопасности Радика Гатина. В нём он рассказал, что готовятся документы для создания инициативной группы, которая, в свою очередь, подготовит всё необходимое для проведения референдума по вопросу преподавания татарского языка. Окончательной формулировки вопроса потенциального референдума пока нет, она будет проработана инициативной группой после ее формирования, но известно, что речь также идёт о фактическом возврате татарского языка в статусе обязательного в школы региона.

«У нас будет целый ряд вопросов, из них одним из центральных станет вопрос о преподавании татарского языка в школах», — процитировало Гатина издание «Idel.Реалии».

Уточняется, что провести эту работу планируют до марта 2018 года.

Напомним, после президентских поручений все школы Татарии были проверены прокуратурой региона на предмет соблюдения закона и прав граждан при изучении родных и государственного языка. Проверка выявила многочисленные нарушения, в том числе при выборе родных языков, и показала занижение часов при обучении русскому языку. После прокурорских предписаний учебные планы школы были приведены в порядок. В конце ноября 2017 года на сессии Госсовета РТ прокурор региона Илдус Нафиков поставил окончательную точку в языковом вопросе, заявив, что татарский язык в статусе государственного также изучается добровольно, два-три часа в неделю.

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Языковой конфликт разделил общественность региона на два лагеря — тех, кто за добровольное изучение, и тех, кто требовал оставить обязательность, то есть фактически принуждать не желающих изучать язык. Итогом работы прокуратуры стало то, что порядка 115 тыс. родителей смогли выбрать для своих детей родной для них русский язык и не изучать принудительно татарский, как было до этого.

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19 января 2018 года на итоговой коллегии ведомства прокурор еще раз акцентировал внимание на языковом вопросе и попытках «раскачать ситуацию сторонниками националистических и экстремистских организаций, искажённо воспринявших проводимую работу по приведению в соответствие с законом процессов в системе образования».

«Особую озабоченность вызывает, что их деятельность «подогревается» отдельными государственными и муниципальными служащими, некоторыми деятелями культуры и искусства. Предупреждаю — это путь в никуда, экстремистских действий мы не допустим, не только пресечем, но и накажем, действовать будем решительно и гласно», — заявил прокурор, фактически еще раз предупредив «горячие головы» быть аккуратнее в своих высказываниях.

Спустя три дня после коллегии, 22 января 2018 года, появилось сообщение о референдуме. Эта информация всколыхнула родительское сообщество.

«Я думаю, побоятся провести реальный референдум», «Пусть сделают обязательным, но только для татар. Кто против?», «Если им так хочется сохранить свой язык, пусть принудительно учат своих детей, нашим детям он не нужен», «Не уймутся никак», «Вот своей инициативной группой и учите, а остальные будут добровольно! Прокурора на вас не хватает! Что за референдум опять придумали?», — делятся мнением об инициативе и возмущаются жители региона.

«Да, конечно, не будет (референдума — ИА REGNUM ). Таким умникам для начала хотя бы открыть Закон РФ «О референдуме» Ст. 6. п. 6. «Вопрос, выносимый на референдум, не должен противоречить Конституции Российской Федерации, ограничивать, отменять или умалять общепризнанные права и свободы человека и гражданина, конституционные гарантии реализации таких прав и свобод». Так что референдум отменяется», — отметил один из участников крупной родительской группы в соцсетях Кирилл Д.

А житель республики Тахир добавил, что «татарский язык используется всеми нашими старшими поколениями, его передача между нами не нарушена».

"На татарском языке разговаривают родители с детьми, и не только дома. Татарскому языку ничто не угрожает. Наши дети передадут татарский язык нашим внукам. Татары живут по всей нашей стране и не чувствуют никакого ущемления», — поделился он мнением.

Поддерживает мнение о добровольности и Карина, отмечающая, что «кто не хочет изучать татарский язык, не надо их заставлять, пусть у них будет факультативно».

"А кто сейчас запрещает татарский язык учить и им пользоваться? Этнократы, вы только против себя своей глупостью людей настраиваете», — высказал мнение об инициативе ещё один житель региона.

Обсуждение набирает обороты, но большинство высказавшихся склонны считать, что ход с референдумом в преддверии выборов президента России не более чем политический трюк, который не пройдёт.