Крымские врачи выставили беременную женщину на улицу?

Симферополь, , 17:40 — REGNUM В Следственном комитете подтвердили, что за день до гибели беременной женщины работники симферопольской больницы имени Семашко отказали ей в госпитализации. Об этом сообщает 22 января пресс-служба СКР по Крыму.

«19 января 2018 года 21-летняя беременная женщина в связи с ухудшением состояния здоровья была транспортирована из Луговской центральной районной больницы в Перинатальный центр, где, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, скончалась через несколько часов. Вместе с тем установлено, что 18 января 2018 года женщина обращалась за помощью в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко, где ей в госпитализации было отказано», — отметили в ведомстве.

Следователями возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»), проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства произошедшего и ответственные лица. Назначено проведение судебных экспертиз.

Помимо этого, в министерстве здравоохранения Крыма объявили о внутренней проверке по факту смерти девушки.

Как сообщало ИА REGNUM, трагический случай произошёл 19 января в Железнодорожном районе крымской столицы: у 21-летней беременной женщины ухудшилось состояние здоровья, несмотря на усилия медиков, она скончалась в реанимации через несколько часов.

Также известно, что днём ранее будущая роженица обращалась за помощью в районную больницу имени Семашко, однако там ей в госпитализации отказали.

По неофициальным данным, девушка оказалась на улице ночью с разряженным телефоном, и только через час случайный прохожий вызвал ей такси, на котором она смогла добраться домой за город. Родители полагают, что сильное переохлаждение способствовало гибели их дочери — «скорая помощь» привезла в город женщину в тонких штанах, пуховике и тапочках.

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