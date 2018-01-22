В Казани ждут Путина, а Минниханову прочат тихую отставку: обзор

Анастасия Степанова, , 18:29 — REGNUM

Информационная повестка Татарии на прошедшей неделе была богата на события. Резкие высказывания главы республики Рустама Минниханова на Гайдаровском форуме, в которых он просил доверять главам регионов и ничего не менять в отношениях центра и субъектов Федерации хотя бы пять лет, окрестили сознательной попыткой спровоцировать конфликт с федеральным центром. Звучали предположения и о тихой отставке главы Татарии. Все это происходило на фоне слухов о возможном визите президента РФ Владимира Путина в Казань 25 января.

Прокурор РТ Илдус Нафиков, выступивший с обширным итоговым докладом, раскритиковал республиканские министерства и пообещал проверить все ведомства региона. Он поставил задачу районным прокурорам — повысить глубину и качество карательного воздействия за бюджетные нарушения, вплоть до первых руководителей. После выступления прокурора популярные телеграм-каналы Казани заявили, что «Илдус Нафиков специально наращивается Москвой в политическую фигуру».

Замминистра образования и науки РТ, комментируя трагические события в школах других регионов, где из-за нападения подростков пострадали школьники и учителя, заявил, что на безопасность школ региона нужны немалые деньги. Чиновник также признал нерешённость проблемы безопасности в школах региона.

Из-за массового аварийного отключения электроэнергии на этой неделе Казань и Алабуга погрузились во тьму, а сотни жителей вынуждены были ждать спасателей в лифтах.

В сфере экономики произошло важное событие — особые экономические зоны «Иннополис» и «Алабуга» перешли под полный контроль республики.

В районах Татарии — кадровые рокировки, а Рустам Минниханов принял отставку министра лесного хозяйства РТ, на место которого прочат одного из глав районов. А вот слухи о переходе на новую работу министра экономики РТ Артёма Здунова не подтвердились.

Минниханов на Гайдаровском форуме

Главной темой информационной повестки Татарии на прошлой неделе стало заявление Рустама Минниханова, сделанное на Гайдаровском форуме-2018 в ходе дискуссии «Эффективность бюджетных расходов как зеркало госуправления».

Глава Счётной палаты Татьяна Голикова, выступая на этой сессии, отметила, что за четыре года «много внимания уделяли разграничению полномочий между уровнями государственной власти». В целом, по её словам, были переданы 113 полномочий на уровень субъектов Федерации в 17 различных сферах.

Рустам Минниханов, в свою очередь, попросил у федеральных властей хотя бы пять лет ничего не менять в этом вопросе и дать возможность поработать в уже сложившихся условиях. Он обосновал это тем, что в противном случае регионы теряют стимул, и добавил, что все пять лет будет понимать, сколько доходов заработает регион. Кроме того, глава региона спросил у присутствовавших чиновников, почему те принимают решения по вопросам региональных доходов.

«Налог на прибыль 1% забрали, за хорошую работу немножко денег дали. Спасибо, конечно, но это только 30% того, что забрали, — заявлял глава Татарии. — Вы принимаете решение про движимое и недвижимое имущество, это наши доходы, почему вы такие решения принимаете? Или какие-то вычеты из подоходного налога. Почему вы принимаете без нас какие-то льготы?»

Это выступление вызвало бурную реакцию общественности, телеграм-каналы и СМИ региона начали строить предположения, чем закончится для Минниханова подобная резкость. Мнения разделились. Одни высказывались за то, что это всё обычная работа в рамках форума и подобное выступление чуть ли не заранее разрешено Кремлём, потому ничем особым для Рустама Минниханова не обернётся. Вторая же половина выступила за то, что своим выступлением глава региона «сознательно провоцирует конфликт с федеральным центром» и закладывает базу под свою отставку. Правда, большинство приверженцев этого мнения сходились в том, что отставка, если и будет, то пройдёт тихо. Тем более, в 2020 году уже и срок для выборов нового главы региона подойдёт.

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А издание Inkazan вспомнило схожее выступление Минниханова, сделанное в конце 2016 года на последней сессии Госсовета РТ. Тогда он выразил недовольство изъятием дополнительной части налогов на прибыль и на добычу полезных ископаемых в бюджет страны.

«В одностороннем порядке принимаются решения на федеральном уровне. Никаких согласований! Есть еще попытка изменить соотношение по софинансированию. Те, кто хорошо работает, вообще не должны получать федеральных субсидий. Это вообще глупости! Куда страна идет? Мы же федеративное государство. Как мы не можем участвовать в федеральных программах? Это вообще непродуманное решение», — заявил глава региона в декабре 2016 года, буквально за несколько недель до Гайдаровского форума-2017, сравнив действия с раскулачиванием.

На подобный выпад из региона спустя несколько дней ответил Дмитрий Медведев, который заявил, что «необходимо прекратить распределять субсидии по принципу «деньги идут к деньгам», а направлять федеральные трансферты, исходя из потребностей».

После этой истории глава региона начал резко терять рейтинг, а по итогам 2017 года в рейтинге эффективности региональной власти Татария скатилась со второго на девятое место. Эксперты назвали причиной данного явления поведение региональных элит, которое иногда было необдуманным, а местами неадекватным.

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Путина ждут в Казани

В казанских СМИ и телеграм-каналах появилась информация, что 25 января президент РФ Владимир Путин посетит Казань, чтобы принять участие в форуме студенческих клубов «Вместе вперед», на котором соберутся представители студенчества 38 регионов. Официально данную информацию не подтверждают, но и слухи не опровергают, кроме одного. Пресс-служба «КамАза» опровергла, что Владимир Путин проведёт встречу с работниками предприятия.

Напомним, генеральный директор предприятия Сергей Когогин вошёл в число доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина на предстоящих в марте выборах. А 18 января в технопарке «Идея» в Казани открылся предвыборный штаб кандидата.

Прокурор РТ: от наказания стрелочников к высшему составу

Прокурор РТ Илдус Нафиков на прошлой неделе был среди самых обсуждаемых персон региона. Поводом послужило его резкое и критичное выступление на расширенном заседании коллегии прокуратуры по итогам работы за 2017 год. Коллегия прошла 19 января, на ней присутствовал и глава региона Рустам Минниханов.

«Общество обеспокоено отсутствием серьёзного продвижения в вопросах противодействия коррупции в республике. Эти замечания абсолютно справедливы — взыскивает не только прокурор, но и с него спрос особый», — начал свою речь прокурор.

Он отметил, что за 2017 год было выявлено свыше 48 тыс. нарушений законности, опротестовано и приведено в порядок 3 925 нормативно-правовых актов. Свыше 2 тыс. нарушителей было привлечено к ответственности, а суды региона рассмотрели 19 652 уголовных дела. С помощью прокуратуры было погашено 520 млн рублей задолженности по зарплате.

Говоря о доступность власти, оперативности реагирования на жалобы жителей, прокурор отметил, что «здесь к государственным и муниципальным органам имеются множественные нарекания», потому он пообещал провести проверки во всех республиканских министерствах и ведомствах.

Большая часть доклада касалась вопроса расходования бюджетных средств.

«Сложная экономическая ситуация в стране вынуждает муниципалитеты и республику затянуть потуже пояса, — отметил Илдус Нафиков. — Из двух с половиной миллиарда рублей финансовых нарушений, вскрытых актами проверки Счетной палаты и казначейства, уголовно-правовая оценка дана только 50 миллионам (дел единицы), да и то из которых возмещено по результатам следствия менее 10 миллионов. По-настоящему ответственных руководителей к уголовной ответственности не привлечено.

Республиканские министерства и ведомства обросли многочисленными учреждениями, фондами, предприятиями, осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность без контроля и руководства. Серьёзную озабоченность у нас вызывает законность расходования бюджетных средств на различные формы поддержки предпринимателей, сельхозпроизводителей, выполнение республиканских и федеральных программ, раздачу различных субсидий».

Он также уточнил, что некоторые ведомства не делают никаких выводов из негативных событий, и привёл в пример министерство культуры региона.

«В прошлом году осуждён начальник управления минкульта за завышение стоимости культурных мероприятий и последующий вывод похищенных денежных средств через заключение контрактов с аффилированными исполнителями. Никаких выводов министр не сделал. Орган с чрезвычайно низкой финансовой дисциплиной! Как установлено прокуратурой республики, за непродолжительный период более 500 миллионов рублей потрачено в обход «Закона о контрактной системе» на проведение различных мероприятий. Деньги на это раздавались в качестве субсидий различным организациям. Нормальный порядок бюджетного расходования и проверок стоимости и смет не соблюдался», — заявил прокурор, поставив перед прокурорами задача «повысить глубину и качество карательного воздействия на бюджетные нарушения, вплоть до первых руководителей» и уточнил, что «они не должны отделываться только выговорами и штрафами».

В сфере борьбы с коррупцией в 2017 году органы прокуратуры выявили свыше 2,5 тыс. нарушений, треть которых связана с декларациями о доходах. Ущерб от коррупционных преступлений в регионе составил в целом более 690 млн рублей. Из них были возмещены только 17%.

«В зале присутствуют руководители государственных органов. Напоминаю о вашей персональной ответственности! Исполняйте сами и требуйте от подчинённых! Мы не будем мириться, когда одни и те же государственные служащие, в том числе «первые лица», нарушают закон ежегодно и неоднократно. Всех предупреждаю — будем ставить вопрос об освобождении от занимаемых должностей, а если потребуется — и об уголовной ответственности! От прокуроров требую перейти от наказания «стрелочников» к высшему звену!» — потребовал прокурор.

5 espensorvik Телеэфир

Телеграм-каналы Казани не оставили без внимания этот доклад. Напомним, именно прокурору в языковом конфликте 2017 года выпала основная роль. Школы региона после президентских поручений подверглись массовой проверке, выявившей многочисленные нарушения прав при изучении родных и государственного языка республики. После предписаний учебные планы школ привели в соответствие с федеральном госстандартом. А в конце ноября 2017 года именно Нафиков на сессии Госсовета РТ поставил последнюю точку в языковом вопросе, заявив, что татарский в статусе второго госязыка региона будет изучаться добровольно.

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Казанский телеграм-канал «Шалтай-Бабай» после выступления прокурора заявил, что он «специально наращивается Москвой в политическую фигуру, если быть точнее, не он сам, а прокуратура как ведомство, для устрашения элиты Татарстана».

"Теперь малейшее проявление самостоятельной линии в политике будет пресечено прокуратурой. Уже бывший министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов получил за свою строптивость с татарским языком от прокуратуры два предписания и угрозу уголовного дела. По факту ни одно силовое ведомство Татарстан не контролирует: министр МВД Хохорин уже демонстрировал, что ему Казанский кремль не указ, с УФСБ понятно, теперь вот прокуратура. Предыдущий прокурор Амиров был в орбите татарстанской элиты, маневрировал, хитрил. Нафиков как фигура слабее, но этот аспект он компенсирует безраздельной лояльностью Москве», — отметил телеграм-канал.

Другой телеграм-канал отметил беспрецедентность речи прокурора:

«Начало начал, или как каждый должен заниматься вверенном ему делом. Илдус Нафиков на коллеги прокуратуры РТ потребовал перейти от наказания «стрелочников» к высшему звену! Прокурор Республики Татарстан выступил с беспрецедентно грозной речью перед Рустамом Миннихановым, от которой напряглись иные министры, сидящие в зале».

Телеграм-канал «Открытый» добавил, что прокурор в своём докладе прошёлся по всем больным темам.

Безопасность школьников: нужны немалые деньги

В Татарии активно обсуждали вопрос безопасности в школах в свете нападений на школьников в учебных заведениях Перми и Бурятии, в результате которых пострадали ученики и учителя.

Комментируя на брифинге данный вопрос, первый заместитель министра образования РТ Ильсур Хадиуллин отметил, что на обеспечение безопасности только казанских школ требуется свыше 192 млн рублей, и в целом признал, что «проблема с организацией нормальной, полноценной охраны в учреждениях есть».

Он также отметил, что сейчас проблема изучается и прорабатывается единый подход для её решения.

«Вопрос очень непростой. Для Казани необходимо более 192 млн рублей, чтобы обеспечить учреждения дневной охраной. Я не могу однозначно сказать, что мы решили проблему. Мы ее обсуждаем. Подход должен быть единый», — заявил чиновник.

Это заявление вызвало негативную реакцию родителей, которые были возмущены тем, что денег на безопасность детей нет.

«Конечно, на безопасности детишек можно и сэкономить, с родителей на вахтёров в обличье охранников проще собрать. Это же целых 200 миллионов рублей!!! Это вам не сабантуи в парижах… дети подождут», «Денег нет, но вы держитесь. Слышали, знаем. Охрана школ осуществляется полностью за счёт родителей учеников, от государства ни копейки на эти цели не поступает», «какой толк от охранника пенсионера? Надо нанимать военизированную охрану что бы хоть как то защитится. А все остальное пустая трата денег», «Зато деньги на охрану чиновников есть. Они нужнее и важнее. Росгвардия чья?», — возмущались родители (орфография и пунктуация авторов сохранены).

На коллегии прокуратуры РТ 19 января 2018 года заявление по ЧП в школах России сделал и глава региона Рустам Минниханов, который отметил, что «обеспечение безопасности молодёжи является приоритетом и требует принятия комплексных мер».

"Значит, где-то мы недорабатываем. Важно совместно с уполномоченным по правам ребенка осуществлять координацию всех задействованных органов власти и организаций в реализации разработанного комплексного плана», — добавил он.

Кадровые рокировки: под главами шатаются кресла

Два руководителя районных администраций на прошлой неделе ушли в досрочную отставку. Но свято место пусто не бывает, а на одно из кресел был сразу же назначен новый руководитель. Главой Пестречинского района вместо Эдуарда Диярова стал депутат от Ленино-Кокушкинского сельского поселения, руководитель учреждённого в 2001 году министерством земельных и имущественных отношений РТ ОАО «Птицефабрика Казанская» Ильхам Кашапов.

Кадровые рокировки на местах прошли бы тихо и почти незаметно для республиканской повестки, но ещё в преддверии новогодних каникул в СМИ Казани был пущен слух, что ожидается районная чистка. Казанские телеграм-каналы даже делали ставки, кто первый уйдёт. Тогда же вышла серия публикаций, где вскрывались проблемы большинства районов региона, и делались намёки на участие в некоторых делах и районных чиновников. Поговаривали, что это была санкционированная утечка информации из «зелёной папки» Минниханова. В поддержку этой версии говорит и то, что буквально за несколько недель до скандальных материалов глава региона взял под личный контроль декларации о доходах районных глав и членов их семей. Был выпущен соответствующий нормативно-правовой акт.

Возвращаясь к теме отставок, отметим, стать руководителем обезглавленного Рыбно-Слободского района велик шанс у заместителя гендиректора ОАО «Особая экономическая зона «Алабуга» Ильдара Тазутдинова. В день отставки прежнего главы Тазутдинов сделал стремительную карьеру буквально за сутки. Сначала депутатам района его представили как нового заместителя главы исполкома, а когда был рассмотрено ходатайство руководителя исполкома Рашата Хабибуллина с просьбой отпустить его в досрочную отставку, бывший работник ОЭЗ был представлен премьер-министром РТ Алексеем Песошиным как кандидат на освободившееся кресло. Депутаты единогласно проголосовали за него, а после осенних выборов в Совет он может стать депутатом, а потом уже главой района. Избрание последнего происходит Советом депутатов района из своего состава.

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Ходят слух во властных коридорах, что эти отставки не последние, но наравне с зачисткой ожидается и отставка из-за повышения. Главу Нурлатского района Равиля Кузюрова, награждённого неделю назад медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в РТ», прочат в кресло министра лесного хозяйства РТ. Последнее стало официально вакантным с 18 января 2018 года, когда Рустам Минниханов принял отставку прежнего министра, ушедшего на пенсию.

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Официального назначения пока не произошло, место «лесного министра» на момент подготовки материала всё ещё пустовало.

К слову, ещё один слух этой недели касался вероятной смены первого лица в министерстве экономики региона. Казанские СМИ «отправили» нынешнего министра Артёма Здунова на пост врио премьер-министра Дагестана. Издание Inkazan со ссылкой на неофициальный источник даже назвало потенциальных кандидатов на кресло главы минэкономики РТ, в их числе — бизнес-омбудсмен Татарии Тимур Нагуманов. Среди вероятных кандидатур назывались также два местных предпринимателя. Этим слухам способствовал и визит делегации Татарии в Дагестан 12 января 2018 года, и присутствие Здунова в составе гостей.

Позднее пресс-служба министерства опровергла слухи о возможной отставке министра.

Особые экономические зоны в одни руки

В сфере экономики Татарии на прошлой неделе одним из самых крупных событий стала передача 100% акций особых экономических зон «Иннополис» и «Алабуга» в руки региона. Данное решение принято на основании правительственного распоряжения, которым утверждён план по безвозмездной передаче имущества АО «Особые экономические зоны». 100% акций последнего принадлежит РФ. Татария получила около 32 млн акций, стоимость которых составляет около 32 млрд рублей.

Ранее республика владела в «Алабуге» 34%, а в «Иннополисе» — 2,28%.

Перед федеральным обществом поставлена задача «полностью сосредоточить управление такими зонами в руках субъектов Федерации».

Отметим, обе татарские ОЭЗ в I Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ РФ по итогам 2017 года вошли в пятёрку. «Алабуга» заняла второе место, а «Иннополис» — пятое.

Блэкаут по-татарски

Жители сразу двух татарских городов стали жертвами массового отключения электроэнергии на прошлой недели. Особо масштабной она была в Казани — 15 января 2018 года три района, где проживают более 100 тыс. человек, остались без услуги. Почти два часа районы города находились во мраке, а более 200 человек застряли в обесточенных лифтах.

Одной из вероятных причин ЧП «Сетевая компания» назвала «действия персонала сторонней строительной организации при выполнении работ по горизонтально-направленному бурению в ходе прокладки инженерных коммуникаций к строящемуся новому жилому комплексу».

19 января такая же участь постигла Елабугу, где проживают порядка 70 тыс. человек. Отключение продлилось не более 1,5 часа. Объекты особой экономической зоны не пострадали. Причиной аварии стало повреждение выключателя 110 кВ ВЛ Тойма-2-Елабуга-1.

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