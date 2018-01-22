Жертвы, потери и иллюзии: регионы ЦФО за неделю

Воронеж, , 15:49 — REGNUM В Старом Осколе Белгородской области — новый мэр, в Брянске — коррупционный скандал, а в Тамбовской области — запустили завод по производству черной икры. ИА REGNUM предлагает читателям обзор самых интересных событий в регионах Центрального федерального округа за минувшую неделю, 15—21 января.

Белгородская область: Старый Оскол с новым мэром

В Белгородской области на минувшей неделе избрали главу администрации Старооскольского городского округа. 15 января состоялся конкурс на замещение пост главы администрации Старого Оскола — предыдущий мэр Александр Гнедых был со скандалом отправлен в отставку в 2017 году.

Читайте подробнее о проведении конкурса: Иллюзия выбора: Старому Осколу назначат нового мэра

Заявки на пост подали трое кандидатов: первый заместитель главы администрации по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству, врио главы администрации Старооскольского городского округа Александр Сергиенко, адвокат Белгородской областной коллегии адвокатов, депутат горсовета от КПРФ Эдуард Журналев и председатель правления Старооскольского районного потребительского общества Владимир Стрельников. По итогам конкурса больше всего баллов получил Александр Сергиенко: 289. Эдуард Журналев набрал 172 балла, Владимир Стрельников — 139 баллов.

Также: Повезет ли Старому Осколу с мэром на этот раз?

19 января кандидаты на пост мэра были представлены депутатам гордумы — именно они и приняли окончательное решение: главой администрации Старого Оскола стал Александр Сергиенко.

Брянская область: коррупционный скандал

В Брянской области в числе основных событий на минувшей неделе — задержание заместителя главы администрации областного центра по подозрению в получении взятки в 60 тыс. рублей.

Об этом: Замглавы администрации Брянска подозревают во взяточничестве

Дело замглавы Брянска о взятке: задержания продолжаются

По данным следствия, чиновник получил 60 тысяч рублей за покровительство владельцу незаконно размещённых на территории города рекламных конструкций. За эти деньги чиновник якобы обещал не демонтировать баннеры.

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В конце недели стало известно, что чиновник, ставший фигурантом уголовного дела, от должности отстранен, а глава горадминистрации попросил своих подчиненных, которые чувствуют, что не в силах противостоять соблазну, сменить место работы. Впрочем, мэр не спешит и с выводами по поводу виновности его зама — он напомнил, что тот занимался наведением порядка в сфере торговли и рекламного бизнеса, что вызвало конфронтацию «со стороны отдельных представителей бизнеса, которые отказываются работать в правовом поле».

Владимирская область: новые жертвы оптимизации медицины

Во Владимирской области на прошлой неделе получила развитие медицинская тема. 15 января, в понедельник, было принято решение о смене главного врача в Собинской районной больнице. До этого в течение нескольких месяцев и сотрудники, и пациенты жаловались на состояние больницы, уровень оказания услуг — только в 2017 году из больницы уволились несколько узких специалистов. В итоге Светлана Симагина ушла с поста главного врача, должность заняла Елена Герасимова, до этого работавшая в должности заместителя.

Подробнее: Мольба дошла? Во владимирской больнице уволился неугодный главврач

А ближе к концу недели Следственное управление СКР объявило о возбуждении уголовного дела в связи со смертью пациентки после лечения в той же Собинской больнице.

Об этом: Оптимизация владимирской медицины обернулась жертвами

Женщина умерла в декабре, а в октябре-ноябре она перенесла в районной больнице две операции. Состояние ее ухудшилось, и ее перевели в областную больницу, где пациентка и скончалась. Спустя более чем месяц СКР объявил о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Воронежская область: бои за яблоневый сад

В начале прошлой неделе Арбитражный суд вынес решение по громкому делу о «яблоневом саде» — прокуратура региона оспорила в суде законность договора купли-продажи одного из земельных участков на территории яблоневого сада. Земли эти, находившиеся в федеральной собственности и в пользовании аграрного университета, неожиданно оказались в собственности местной строительной компании. Как выяснилось позже, земля была незаконно выведена из федеральной собственности, а затем продана строителям.

Суд в итоге признал сделку незаконной, но вот участок в 52 гектара оставил в собственности застройщиков — как добросовестных приобретателей.

Подробнее: Воронеж: Яблоневый сад остался под контролем застройщика. Пока

На прошлой неделе произошло еще одно важное событие — впрочем, вполне ожидаемое. Депутаты гордумы Воронежа приняли положение о проведении конкурса на пост главы города.

Читайте об этом: Депутаты определились с выборами мэра Воронежа

Пост мэра Воронежа остался вакантным 25 декабря — после того, как Александр Гусев, возглавлявший город с 2013 года, был назначен президентом РФ Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора, в связи с переходом Алексея Гордеева на должность полпреда по ЦФО. Обязанности главы города исполняет первый заместитель мэра Вадим Кстенин — его же называют и в числе основных претендентов на должность главы Воронежа.

Ивановская область: Тяга к перемене кадров

Временно исполняющий обязанности главы Ивановской области Станислав Воскресенский на прошлой неделе произвел несколько кадровых изменений.

Об этом: Врио губернатора Ивановской области определился с кадрами

В частности, на пост начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области назначен Алексей Соков, который сменил на этом посту Ирину Костромскую. Алексей Соков — уроженец Иваново, закончил Ивановскую пожарно-спасательную академии ГПС МЧС России и Ивановский государственный энергетический университет по специальности «Промышленная теплоэнергетика». До назначения главой департамента работал начальником отдела по делам ГО и ЧС в администрации города Кохма.

Департамент здравоохранения Ивановской области возглавит Ирина Березина — также уроженка Иванова, с 2014 по 2016 год возглавляла Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ивановской области, а с 2016-го — работала заместителем начальника Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области. До назначения Березиной обязанности начальника департамент здравоохранения временно исполнял Артур Фокин. Прежний руководитель, Светлана Романчук, была уволена летом 2017-го после того, как стала фигурантом уголовного дела.

Калужская область: развитие до 2030 года

В Калуге 19 января прошли публичные слушания по рассмотрению проекта стратегии развития областного центра до 2030 года.

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При выборе основного направления развития города рассматривались три сценария: консервативный, инновационный и целевой — форсированный. В итоге предпочтение было отдано инновационному сценарию: он предусматривает модернизацию предприятий, диверсификацию экономики города, создание условий для развития человеческого потенциала, рост инвестиционной привлекательности и развитие туристической инфраструктуры.

И если эти слушания в регионе прошли гладко, то вот планы властей по реконструкции и эксплуатации мусорного полигона в Кондрово при обсуждении их на общественных слушаниях вызвали бурную дискуссию.

Об этом: Зачем калужскому губернатору мусор из Подмосковья?

Жители Дзержинского района активно выступили против существования полигона, при этом чиновники и представители компании-разработчика проекта пытались убедить людей, что все необходимые законодательные нормы при его работе будут соблюдены.

Основным аргументом в защиту полигона назывался тот факт, что объект существует в Дзержинском районе уже несколько десятилетий. Правда, уверены жители, и тогда не было законных оснований для его создания. По итогам общественных слушаний жители высказались против проекта реконструкции.

Курск: пронести оружие в школу

Одной из центральных тем на прошлой недели стала трагедия в Перми, где школьники напали на учительницу и нескольких учеников, а затем и в Бурятии. О необходимости «что-то делать» заговорили и в российских регионах, и на федеральном уровне. А в Курске провели эксперимент и выяснили, что пронести в школу оружие сегодня — проще простого.

Об этом: Эксперимент: проблему безопасности школ не решил ни один город России

Об эксперименте рассказал депутат горсобрания Курска Дмитрий Гулиев, целью его было показать, что проблема обеспечения безопасности в учебных заведениях не решена ни в одном городе России, включая Курск. В рамках эксперимента школьникам в портфели положили кухонные ножи и отправили на уроки.

«Мы провели эксперимент, целью которого было проверить, смогут ли курские школьники так же легко пронести холодное оружие в школу, как в Перми. Конечно, это обыкновенные кухонные ножи, но в нашем случае это не имеет никакого значения. Ниже я прикрепил видеоролики, сделанные учениками разных школ», — рассказал депутат.

Итог был один во всех учебных заведениях: ученики безнаказанно пронесли ножи, засняв свои маршруты на скрытые камеры. Результат эксперимента, заключил депутат, вполне ожидаем и объясним, потому что при существующей в школах системе безопасности невозможно проконтролировать, какие предметы ученики приносят с собой на уроки.

Липецк: в ожидании электробусов

В Липецке начало прошлой неделе ознаменовалось новостями из жизни общественного транспорта: в мэрии заявили о доставке в город электробуса «Волгабас», который в течение месяца будет тестироваться на городских дорогах. Зарядки электробуса «Волгобас» хватает более чем на 215 километров без подключения к сети, а к 2022 году мэрия планирует закупить 150 электробусов, стоимость каждого из которых с учетом скидки Минпромторга составляет 16 миллионов рублей.

Об этом: Липецк прощается со старыми картами и приветствует новый электробус

Московская область: пастила и Путин

17 января в подмосковной Коломне побывал президент Владимир Путин. Он побывал в том числе в новом перинатальном центре, а также встретился с участниками форума малых городов и исторических поселений России.

Читайте об этом: Владимир Путин посетил новый перинатальный центр в Коломне

Путин угостил губернатора Подмосковья Воробьёва пастилой в Коломне

Путин отметил важность сохранения культурного наследия малых городов и исторических поселений, так как именно в них в значительной степени сосредоточена история и культура нашей страны. А также — попробовал сам и угостил губернатора Московской области Андрея Воробьева знаменитой коломенской пастилой.

Орловская область: недетские драки и смерть глубинки

На минувшей неделе в Орле выясняли, при каких обстоятельствах в детском социальном центре была избита 12-летняя девочка. Как выяснилось, ребенка сначала поставили на колени, а затем избили старшие воспитанницы интерната. Возможно, об этом не стало бы известно, если бы подростки не сняли все происходящее на видео и не выложили его в сеть.

Подробнее: В социальном центре в Орле подростки избили воспитанницу

Еще один скандал в регионе прогремел под конец недели. На сайте издания «Мир новостей» появилась статья о жизни в отдельно взятой орловской деревне, где жители — 11 пожилых женщин и один мужчина, парализованный после инсульта. Журналисты рассказали, что к деревне не проложена дорога, купить элементарные продукты — проблема, и даже хоронят умерших жители деревни сами.

Об этом: Хуже, чем в концлагере: как вымирает орловская деревня

В департаменте соцзащиты области отреагировали сразу — сообщением о том, что все социальные услуги жителям деревни предоставляются в соответствии с законодательством. А вот Следственное управление сообщило о начале проверки по публикации.

Советник главы региона Сергей Лежнев же сообщил в своем телеграм-канале, что «никакая эта незабытая деревня. Обычная российская деревня, где большинство домов используют как дачи в летний период и, где живут обычные милые люди. Жители благодарны работнику соцзащите (Наталье Илюхиной), которая приезжает 2 раза в неделю, а в случае необходимости — по первому звонку!» (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Но проверку все же решили провести — основная жалоба, подтвердил Лежнев, — отсутствие дороги, но сообщил, что ее строительство уже внесено в план на 2018 год.

Рязанская область: Надо меньше пить!

В Рязанской области, возможно, уже в ближайшее время число увеличится число дней в году, по которым приобрести алкогольные напитки в магазинах будет невозможно. Опрос жителей на эту тему анонсировали в регионе.

Подробности: Не купить и не выпить: рязанцы решат, в какие дни не продавать алкоголь

Сейчас в регионе установлено пять дней, в которые запрещена продажа алкоголя. Это День российского студенчества (25 января), Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября) и Международный день студентов (17 ноября). В какие дни дополнительно предлагается ограничить продажу спиртного, пока не сообщается.

Смоленская область: сокращения в ГИБДД

В Смоленской области на прошлой неделе стало известно, сколько сотрудников УГИБДД в регионе попадет под сокращение. По данным, которые были приведены 19 января на коллегии ведомства, работу потеряют около 60 человек.

Об этом: 60 сотрудников смоленского УГИБДД попадут под сокращение

Впрочем, тем сотрудникам, которые попадут под сокращение, предложат работу в других подразделениях регионального управления МВД — вакантными на данный момент являются 184 должности.

Тамбовская область: производство черной икры открыто

В Тамбовской области на прошлой неделе было запущено предприятие по разведению рыб ценной породы «Тамбовский осетр». Бизнес-план проекта был представлен в сентябре 2016 года, а в начале 2018-го предприятие уже заработало. Стоимость проекта — 160 млн рублей

Об этом: В Тамбовской области будут производить чёрную икру

Сегодня в рыбоводческом комплексе и садковой линии на Цне растут 5000 штук молодой стерляди, 20 000 штук гибридного осетра, 4000 штук форели, 12 000 штук африканского клариевого сома. Началось формирование собственного маточного стада. Проектная годовая мощность объекта должна составить 30 тонн товарной рыбы осетровых, 30 тонн форели и сома, 1 тонну черной икры, а в проекте — разведение дорады.

Тверская область: визит Путина — второй раз с начала года

На прошлой неделе президент Владимир Путин вновь побывал в Тверской области — и это при том, что в последний раз он посещал регион буквально несколькими днями ранее.

По теме: Владимир Путин зачастил в Тверскую область

Глава государства прибыл в регион в канун Крещения — сначала встретился с губернатором Игорей Руденей по рабочим вопросам, а потом, в монастыре Нило-Столобенской пустыни, присутствовал на литургии в Богоявленском соборе, а также окунулся в озеро Селигер.

Тульская области: менингит есть, а эпидемии нет

В Тульской области на прошлой неделе стало известно о смерти женщины от менингита: почувствовала себя плохо сотрудница call-центра одного из мобильных операторов ещё после праздников, но пошла на работу. К вечеру состояние ухудшилось, ее госпитализировали, но спасти не смогли.

Об этом: Тульские медики отрицают эпидемию менингита

Между тем тульские медики поспешили успокоить горожан: эпидемии, заверил журналистов руководитель территориального управления Роспотребнадзора, в регионе нет, а показатели заболеваемости менингитом, по данным тульского министра, в два раза ниже, чем в среднем по России.

Ярославская область: «Сатурн» расстается с теплоснабжением

На прошлой неделе стало известно, что ПАО «ОДК-Сатурн» может прекратить теплоснабжение города Рыбинска Ярославской области — срок назван с 2020 года. Решение связано со стремлением предприятия избавиться от непрофильных активов, в числе которых — и три котельные.

Об этом: «Сатурн» может прекратить теплоснабжение Рыбинска

«Сатурн» снабжает жилье и объекты соцсферы теплом своих котельных еще с советских времен, причем тепло от предприятия получает около 25% всего города. Тепло у «Сатурна» покупает муниципальное предприятие «Теплоэнерго», вот только рассчитывается за ресурсы не всегда вовремя. По некоторым данным, долг составляет несколько сот млн рублей, фактически котельные работают в убыток.

Читайте ранее в этом сюжете: Убийства, отравления, взятки: тяжелая рабочая неделя в ЦФО