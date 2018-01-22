Петербургские пенсионерки сняли свой клип на песню Satisfaction

Санкт-Петербург, , 14:02 — REGNUM Пожилые петербурженки решили встать в один ряд со студентами множества российских учебных заведений и станцевали в защиту курсантов ульяновского летного училища. На YouTube появился ролик, озаглавленный «Питерские пенсионерки в поддержку ульяновских курсантов». Его посмотрели около 20 тыс. человек.

Как и прочие ролики, клип петербургских бабушек в халатах снят на композицию Benny Benassi «Satisfaction». По сюжету одна из них поднимается по лестнице с квитанцией у руках, заходит в коммунальную квартиру, где ее встречает соседка. Они проходят на кухню, где танцют, помешивая варево на плите, облизывая ложки и пачки с таблетками.

Напомним, серия видеороликов появилась после того, как 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) сняли пародию на клип Бенасси, будучи одетыми в нижнее белье, фуражки и сапоги. Когда об этом стало известно, курсанты оказались под угрозой отчисления. Так, ректор авиационного института Сергей Краснов заявил журналистам, что «такое прощать невозможно». К расследованию инцидента подключились Приволжская транспортная прокуратура и комиссия Росавиации, запустив свою проверку.

В сети сразу появилась петиция, требующая оставить курсантов в покое, сейчас под ней поставили подписи более 53 тыс. человек. На YouTube стали публиковать видео, где аналогичные танцы устраивают студенты и курсанты различных учебных заведений. Первыми среагировали студенты сельскохозяйственного техникума, затем — парни в майках с надписью «МЧС», строители в касках, девушки-медики из Димитровграда, студенты мореходного училища и другие.

Добавим, проверка прокуратуры не нашла оснований для увольнения курсантов УИГА, но внесла представление руководству. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выступил за «справедливое» наказание.