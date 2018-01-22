В Минздраве РФ назвали сроки принятия национальной онкологической программы

Москва, , 13:52 — REGNUM Национальная онкологическая программа может быть принята в России к марту 2018 года, об этом 22 января заявил секретарь профильной комиссии по онкологии при министерстве здравоохранения РФ Павел Шабалкин.

«Мы рассчитываем на то, что это (принятие программы — прим. ИА REGNUM ) случится уже к марту», — заявил Шабалкин на пресс-конференции ко Всемирному дню борьбы против рака.

По его словам, в настоящее время в документ вносятся поправки, а после того, как программу утвердят в правительстве РФ, у Минздрава будет три месяца на разработку плана мероприятий, в том числе и финансирование.

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Шабалкин также отметил, что программа расписана по годам, и к 2030 году планируется снизить смертность от онкологических заболеваний до одного на 191 случай.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минздраву разработать «дорожную карту» по повышению доступности и качества оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями.

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