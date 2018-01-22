Морозов в минус 62 градуса на Алтае не будет — синоптики

Барнаул, , 08:31 — REGNUM Синоптики вновь опровергли сообщения в социальных сетях об аномальных холодах: барнаульские синоптики назвали фальшивым документ о штормовом предупреждении и похолодании до — 62 градусов в Алтайском крае.

Документ, якобы подписанный начальником Алтайского гидрометцентра, ранее широко распространился в мессенджерах и социальных сетях. В нем говорилось о том, что с 24 по 28 января на территории края похолодает до −54…−62 градусов.

В Алтайском ЦГМС-филиале ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» заявили, что у них вообще нет «сотрудника» по фамилии Морозов — такая подпись стояла под документом.

Информацию об аномальных холодах начальник Алтайского ЦГМС Александр Люцигер опроверг.

В региональном Гидрометцентре уточнили, что в указанные дни температура воздуха не опустится ниже минус 48 градусов ночью, а в среднем она будет держаться на отметке в минус 35−40 градусов.

Минимальной отметки морозы достигали в 1931 году: тогда столбики термометров опустились в Алтайском крае до минус 52 градусов. Сильнее морозов с тех пор не было.