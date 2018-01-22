Тюрьма плачет: экс-глава двух кооперативов в Барнауле обманул 220 пайщиков

Барнаул, , 07:47 — REGNUM В Барнауле Алтайского края на скамье подсудимых оказался местный житель, который мошенничал по-крупному. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 22 января, будучи директором микрофинансовых организаций он обманул почти 220 человек.

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Сомнений в виновности 66-летнейго мужчины у суда не осталось. Следствие собрало достаточно доказательств для вынесения обвинительного приговора — объём уголовного дела составил более 130 томов,

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 11 лет лишения свободы, отбывать которые он будет к колонии. Кроме того, он выплатить 1 млн рублей штрафа.

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Два одноимённых кредитных потребительских кооператива «Движение в поддержку армии» подозреваемый создал в Барнауле в 2003-м и 2007 году. В рекламе он призывал граждан вступить в кооператив, обещая улучшить им материальное благосостояние и защитить их финансовые интересы. В итоге кредитная организация оказалась также надёжна любая другая «финансовая пирамида». В результате 219 вкладчиков не смогли получить назад свои сбережения в полном объёме. Речь идёт о сумме в более чем 30 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года в Пермском крае к лишению свободы была приговорена директор потребительского кооператива «Союзсберзайм-Соликамск», которая за семь лет похитила у пайщиков более 120 млн рублей. Деньги жителей Соликамска она привлекала под предлогом организации финансовой взаимопомощи между пайщиками кооператива. Ране — зимой 2017 года — в Ставропольском крае в суд было направлено дело о хищении более 237 млн рублей пайщиков кредитно-потребительского кооператива «Орбита» и микрофинансовой организации «Орбита». микрофинансовой организации. Глава фирмы предлагал пайщикам вкладывать средства под высокий процент. Среди пострадавших — 400 человек.

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