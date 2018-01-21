СБУ выдала Порошенко и его семье документы на чужое имя

Киев, , 07:31 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) выдала президенту этой страны и членам его семьи документы на чужие имена для отдыха за границей. Об этом накануне, 20 января, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в спецслужбах.

Сообщается, что президенту Порошенко и членам его семьи выдали так называемые ДОПы — документы оперативного прикрытия. Утверждается, что глава управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей написал письмо в СБУ о том, что в адрес Порошенко и членов его семьи поступают угрозы. Именно на основании этого письма СБУ и изготовила ДОПы для семьи Порошенко. Этим вопросом занимался департамент оперативно-технических мероприятий СБУ.

Эти документы Порошенко и члены его семьи использовали для того, чтобы на Новый год поехать отдыхать на Мальдивы. Известно, что чартер с семьей Порошенко вылетел из Киева 1 января и вернулся обратно 8 января с Мальдив. На курорте Порошенко отдыхал в пятизвездочном отеле Cheval Blanc, состоящем только из частных вилл посреди Индийского океана.

Украинские СМИ уже подсчитали, что аренда острова с виллой на курорте Cheval Blanc стоит $46 тыс. за день. С учётом стоимости перелета украинские СМИ оценивают стоимость новогоднего «отдыха» Порошенко в $500 тыс.

При этом пресс-служба Порошенко подтвердила, что президент действительно летал на Мальдивы в Новый год, но уверяет, что поездку Порошенко организовал за собственный счет.