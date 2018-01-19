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«По образцу Христа»

Общество

Крещенские купания в Костроме. Фоторепортаж ИА REGNUM

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«По образцу Христа»
Григорий Михайлов © ИА REGNUM
Иордань на реке Кострома

Кострома, 19 января 2018, 22:42 — REGNUM  Тысячи жителей Костромской области окунулись в проруби с ледяной водой. В Костроме у четырех иорданей установили палатки, неподалеку дежурили спасатели и полиция.

Несмотря на пронизывающий ветер и мороз (в городе сейчас днем — 9, ночь — 16), поток желающих отпраздновать праздник Крещения Христова не иссякал два дня.

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Иордань и колыбель Романовых — Ипатьевский монастырь
Григорий Михайлов © ИА REGNUM
Иордань и колыбель Романовых — Ипатьевский монастырь

В основном окунуться в прорубь стремились мужчины, женщин, готовых погрузиться в ледяную воду было заметно меньше. Представители сильной половины человечества приходили к иорданям вместе с женами и подругами.

Очереди в городе наблюдались не только к прорубям, но и в церкви — сотни костромичей пришли туда набрать крещенской воды.

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После купания
Григорий Михайлов © ИА REGNUM
После купания

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regnum author Григорий Михайлов
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Крещение Господне (Богоявление)

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