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Крещенские купания в Екатеринбурге: при свете луны и прожекторов

Общество

Фоторепортаж с четырёх площадок столицы Среднего Урала

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Крещенские купания в Екатеринбурге: при свете луны и прожекторов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
При свете луны и прожектора

Екатеринбург, 19 января 2018, 22:20 — REGNUM  В Свердловской области, как и по всей стране, 19 января проходят Крещенские купания. Погода им, можно сказать, благоприятствует — мороз стоит довольно слабый по сравнению с некоторыми годами, всего порядка минус 15 градусов.

Для крещенского купания в Свердловской области открыто 152 купели. Возле них дежурят спасатели, медики и полиция. К 9:00 по местному времени искупались более 15 тыс. человек, из них 8,5 тыс. — в Екатеринбурге. Купания проходят без происшествий.

Корреспондент ИА REGNUM побывал с фотокамерой на четырёх площадках Екатеринбурга. Предлагаем вашему вниманию его фоторепортаж.

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regnum author Алексей Колчин
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