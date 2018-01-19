Крещенские купания в Екатеринбурге: при свете луны и прожекторов

Екатеринбург, , 22:20 — REGNUM В Свердловской области, как и по всей стране, 19 января проходят Крещенские купания. Погода им, можно сказать, благоприятствует — мороз стоит довольно слабый по сравнению с некоторыми годами, всего порядка минус 15 градусов.

Для крещенского купания в Свердловской области открыто 152 купели. Возле них дежурят спасатели, медики и полиция. К 9:00 по местному времени искупались более 15 тыс. человек, из них 8,5 тыс. — в Екатеринбурге. Купания проходят без происшествий.

Алексей Колчин © ИА REGNUM Вода хороша! Алексей Колчин © ИА REGNUM Вперёд, в иордань! Алексей Колчин © ИА REGNUM Вынырнул Алексей Колчин © ИА REGNUM Искупался Алексей Колчин © ИА REGNUM Крещенское купание Алексей Колчин © ИА REGNUM Купание

Корреспондент ИА REGNUM побывал с фотокамерой на четырёх площадках Екатеринбурга. Предлагаем вашему вниманию его фоторепортаж.

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