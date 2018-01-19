Патриарх Кирилл совершил литургию и освятил воду в Богоявленском соборе

Москва, , 18:24 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию и чин великого освящения воды в честь праздника Святого Богоявления, сообщает корреспондент ИА REGNUM 19 января. На торжественную службу в день Крещения Господня в Богоявленский кафедральный собор города Москвы пришли около 10 тыс. человек.

«Мы празднуем пришествие в мир Спасителя, через которого явилась благодать Божия всем. Зримым явлением этого проявление божественной благодати стало крещение Спасителя, сошествие на него Святого духа. Божественная благодать помогает преодолевать нам свою греховность, Господь, прикасаясь к нашим душам, воссоздает эти души, очищает нас от греха», — произнёс патриарх Кирилл.

Отметим, первые упоминания о деревянном храме Богоявления в Елохове относятся к концу XVII в. В 1712—1731 годах храм был перестроен в камне на средства прихожанина полковника Воронецкого и царевны Прасковьи Ивановны, дочери царя Иоанна V Алексеевича. Кирпич на новую церковь пожаловал лично Петр I.

В конце XVIII столетия прихожанами старого петровского Богоявленского храма стала семья Пушкиных. Известно, что великий поэт родился в Немецкой слободе и был крещён в старом Богоявленском соборе в 1799 году.

Напомним, накануне 18 января 2018 года, в навечерие Богоявления (Крещенский сочельник), патриарх Кирилл совершил Божественную литургию св. Василия Великого в Преображенской (нижней) церкви кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве. По окончании литургии в приделе в честь Тихвинской иконы Божией Матери нижнего храма Святейший Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воды. Затем было совершено славление празднику.

Отметим, чин великого освящения воды на Крещение совершается в храмах два дня — 18 и 19 января. С этой традицией связано воспоминание о крещении Спасителя в реке Иордан.

Добавим, как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 18 на 19 января первые традиционные крещенские купания начались на Дворцовом пруду парка «Останкино» в Москве. По словам служителей РПЦ, окунание в прорубь не заменяет таинств, происходящих в храмах. Так, праздничные купания в прорубях-«иорданях» открылись торжественной службой в храме Живоначальной Троицы в Останкино.

Читайте развитие сюжета: В Москве торжественно начались первые крещенские купания

Смотрите галерею к статье