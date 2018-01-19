В Новосибирске состоялся полуфинал кубка по менеджменту «Управляй!»

Новосибирск, , 15:55 — REGNUM Сегодня, 19 января, состоялся очный полуфинал кубка по менеджменту для студентов «Управляй!» СФО в Новосибирске на площадке «Точки кипения» Агентства стратегических инициатив. Как сообщили в оргкомитете соревнования, в очном полуфинале принимают участие студенты, показавшие наилучшие результаты в отборочном этапе, со всей Сибири: из Кемеровской, Новосибирской, Томской области, Красноярского и Алтайского края и из республики Бурятия.

Место проведения мероприятия было выбрано не случайно: «Точка кипения» Агентства стратегических инициатив расположено на территории технопарка Новосибирского Академгородка. Академпарк — это комплексный технологический парк, обладающий уникальной научно-технологической и деловой инфраструктурой, позволяющей создать наилучшие условия для генерации и развития инновационных компаний и успешного развития действующих высокотехнологичных предприятий, место, где научные разработки воплощаются в промышленные технологии. Академпарк является крупнейшим научно-технологическим парком России.

С приветственным словом к участникам обратился полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Отметив, что именно Сибирский федеральный округ открыл череду российских полуфиналов, он подчеркнул уникальные особенности Сибири. Меняйло рассказал о том, что Сибирь стала одним из немногих регионов, сумевших сохранить выстроенную систему среднего профессионального образования, которая помогает готовить кадры для реального сектора экономики. Он подчеркнул, что лидер — это человек, способный совершить поступок, принять управленческое решение.

От лица врио губернатора Новосибирской области участников полуфинала поприветствовал временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Сергей Нелюбов. Он в свою очередь охарактеризовал лидерство как способность создавать условия приводить других к успеху.

Также с началом соревновательных мероприятий поздравил генеральный директор акционерного общества «Технопарк Новосибирского Академгородка» Владимир Никонов. Он отметил, что настало время, когда только команды способны добиваться успеха.

Александр Кычаков, руководитель рабочей группы по оценке бизнес-проектов экспертного совета Агентства стратегических инициатив, поделился со студентами историей создания своей компании «Сибирский берег», которую он основал еще во времена учебы в вузе и затем вывел на федеральный уровень.

В оценке молодых управленцев в качестве эксперта-представителя работодателя принял участие полуфиналист «Лидеров России» по Сибирском федеральному округу Андрей Панченко, директор центра эксплуатации инфраструктуры IT «Восток». Он поделился наблюдением, что участники полуфинала «Управляй!» очень разные, интересные и «очень молодые и наивные», отметил он с улыбкой. Однако уже по итогам второго периода соревнований Андрей Панченко отметил, что среди участников есть достойные кандидаты для рассмотрения на должности в рамках компании ПАО МТС.

Цель кубка по менеджменту для студентов «Управляй!» — выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов и создать условия для развития их компетенций. В рамках кубка участники будут выполнять максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимать стратегические решения. Победители войдут в российскую сборную, которая примет участие во всемирном чемпионате по стратегии и управлению бизнесом GlobalManagement Challenge, и получат гранты на обучение в магистратуре ведущих вузов страны. Также лучшие участники могут получить приглашения на стажировку или работу в крупных компаниях.

Кубок по менеджменту для студентов «Управляй!» — это в широком смысле слова «социальный лифт» для студентов из регионов России. Он даёт им шанс не только получить качественное образование в лучших вузах страны, но и построить успешную карьеру в крупных компаниях.

Российская сборная уже 5 раз выигрывала всемирный чемпионат по стратегии и управлению бизнесом GlobalManagement Challenge (в 2009, 2012, 2014, 2015 и 2016 годах). Участники кубка, которые войдут в число победителей, смогут померится силами и знаниями с лучшими студентами и действующими менеджерами мира на чемпионате 2018 года.

Кубок «Управляй!» является частью открытой платформы «Россия — страна возможностей», реализация которой началась с указания президента России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов.

«Чтобы и молодые люди у нас понимали, видели, что (…) лифты социальные работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей, а их профессиональный рост связан прежде всего с их личными деловыми качествами», — сказал Владимир Путин во время встречи с избранными главами регионов 21 сентября.

Сайт кубка по менеджменту среди студентов «Управляй!» — http://managecup.ru/