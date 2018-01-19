Свердловское погружение

Екатеринбург, , 16:00 — REGNUM В 2012—2013-х годах фотограф Сергей Потеряев запечатлел Крещенские купания в Свердловской области в поселке Староуткинск и селе Чусовом:

Крещение — одно из важнейших христианских таинств. Слово «βάπτισμα» с греческого переводится как «погружение». Вода — начало жизни. Это выход из воды, животворящий Дух оплодотворен.

Крещенское купание на Руси — удивительный и уникальный обычай. С давних времен на праздник Крещения Господня православные люди окунаются в проруби, специально сделанные для торжественного освящения воды. Они называются «иордани» и часто имеют форму православного креста, а праздник Крещения зовется еще и Водосвятием. Изначально эти проруби не предназначались для купания, однако, подражая Христу, крестившемуся в водах реки Иордан, многие смелые люди окунаются в ледяную воду в самый жгучий, «крещенский», мороз. Как справедливо заметил один персонаж иронического фильма Андрея Сильвестрова «Прорубь», «Иисусу было тепло» — ведь река Иордан находится в жаркой Палестине.

В наших суровых краях у христиан и им сочувствующих есть возможность закалиться не только телом, но и духом, покаяться в грехах, испытать свою стойкость в вере или просто удаль молодецкую показать. Есть батюшки, которые косо смотрят на этот обычай, считая его глупым мирским аттракционом, а то и пережитком язычества. Так или иначе, есть в этом погружении в чистую холодную воду какая-то вечная красота. Ведь вода — источник жизни, великая и таинственная стихия. И, может быть, есть смысл ненадолго забыть о суетном и встретиться с нею один на один в этой ее некурортной ипостаси.

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