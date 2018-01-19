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Минздрав Украины: Правительство закупит 2 млн доз вакцин от кори

Общество

В 2017 году Киев закупил 1,7 млн доз вакцин

Минздрав Украины: Правительство закупит 2 млн доз вакцин от кори
Вирус кори под электронным микроскопом

Киев, 19 января 2018, 12:56 — REGNUM  Украина получит в 2018 году 2 млн доз противокоревых вакцин, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, сообщает 19 января УНН.

По ее словам, в 2017 году на Украине израсходовали 1,2 млн доз вакцин из 1,7 млн. В 2018 году запланирована поставка на Украину 2 млндоз вакцин в два этапа по 1 млн доз: в апреле и в октябре.

Также Супрун отметила, что в 2016 году количество плановых вакцинаций детям до одного года составило 45%, в 2017 году — 87%.

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Напомним, на Украине зафиксирована вспышка кори. По официальным данным, корь пришла в страну из Румынии, а основной причиной распространения болезни называется нежелание граждан Украины прививаться от болезни.

Однако глава Закарпатской области Геннадий Москаль ранее заявил, что область в 2017 году получила только треть от положенного количества доз вакцин.

При этом эксперты утверждают, что корь — не самое худшее для Украины. Если болезнь не победить, то вместо нее придет дифтерия, смертность от которой достигает 50%.

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Корь: вспышки заболевания и профилактика

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