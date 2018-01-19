За компанию — к Богу

Марина Каширская, , 11:57 — REGNUM

В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечали праздник Крещения Христова. Согласно Евангелиям, в этот день в реке Иордан был крещен Иисус Христос. В этот праздник совершаются службы и крестные ходы, а ночью проводятся массовые крещенские купания в иорданях — специально вырубленных и освященных церковью купелях. Вода, набранная в эту ночь, считается у христиан освященной. К дате, знаменующей окончание зимних новогодних и рождественских праздников, готовились и в Воронеже.

Всего на территории области было оборудовано 182 места для купания. В Воронеже их было 11 — большая часть была расположена на водохранилище, но в разных районах. Также спасателей направляли к местам, которые не были специально оборудованы, но традиционно используются воронежцами как купели. Там сотрудники экстренных служб предупреждали людей о возможной опасности. Большинство мест для купания из-за изменчивой погоды организовывали с берега — в некоторых районах лед еще хрупкий. Более привычные проруби и путь к ним с берега по льду были только в 50 точках.

Будущие места для купания обследовали водолазы. Дно очищали от предметов, которые могут травмировать купающихся. Проруби оснащали перилами и ступеньками, с берега к иорданям вели деревянные подмостки. Все места крещенских купаний были дополнительно освещены, оборудованы теплыми раздевалками, биотуалетами и пунктами обогрева. На территориях перед мероприятиями провели санитарную уборку. Чтобы не перегружать лед, купающихся пускали строго по несколько человек. Очереди были сформированы с помощью турникетов.

Прогнозы спасателей о количестве людей с реальной цифрой не совпали: вместо предполагаемых 22 тысяч человек в иордани окунулись 17 тысяч воронежцев.

Одним из самых массовых мест для купания стала Адмиралтейская площадь. По этому случаю наряду с улицами Чернышевского, Таранченко, Декабристов, Большой Стрелецкой, Станкевича и Орджоникидзе была перекрыта Петровская набережная и съезды к ней.

От купели открывался вид на Успенский Адмиралтейский храм, а с другой стороны — на корабль-музей «Гото Предестинация». Территория была огорожена, ее патрулировали полиция и экстренные службы. Очередь стоит сразу в две стороны: на вход к раздевалкам и купели, а также к палатке со съестными припасами и горячим чаем.

Несмотря на рекомендацию строго удержаться от употребления алкоголя во время крещенских купаний, которую дал настоятель воронежского Богоявленского храма Евгений Лищенюк, многие из купавшихся не нашли лучше способа согреться в сочельник. Над очередью перед купелями разносился явственный запах спиртного. Стоит отдать должное полиции и спасателям: тех, кто был источником алкогольного амбре, не пустили совершить ритуальное погружение в холодную воду.

Перед тем как пройти в раздевалки, все проходили полицейский досмотр, а затем направлялись в отапливаемые раздевалки. Правда, продуманными удобствами пользовались не все: полные решимости воронежцы раздевались и у вешалок для верхней одежды, некоторые — за ограждениями, еще на подходе к площадке.

Несмотря на то, что праздник Крещения Господня — религиозный, для многих он стал просто доброй традицией. Купаться идут целыми компаниями — они шумят, громко подбадривают друг друга и приветствует на «финишной прямой». Кто-то, впервые ощутив радость крещенского купания, взбодрившись и согревшись в палатке, возвращается в очередь на второй «заход». Некоторые явно идут в купель на спор или просто за компанию. И для тех, кому дойти до купели нужно было только для того, чтобы не ударить лицом в грязь перед товарищами, вечер вряд ли был слишком радостным. «И зачем я за тобой тащусь?» — это чаще всего говорят друзьям или супругам. Девушка, забыв у иордани кроссовки, бежит к раздевалке и громко ругается на подругу. «Женщины… Вот еще в воду лезь и мёрзни из-за них», — жалуется грустный юноша дежурному полицейскому, не решаясь по деревянным подмосткам дойти до проруби.

Марина Каширская © ИА REGNUM Селфи на память Марина Каширская © ИА REGNUM Перед погружением Марина Каширская © ИА REGNUM Дежурные медики

Однако много у воды и тех, для кого Крещение — светлый праздник. Их компании менее шумны, некоторые приходят с семьями и готовятся к погружению в купель с молитвой. Чаще всего к проруби направляется кто-то один из членов семьи, однако с некоторыми смело идут окунаться и дети.

К самой иордани пропускают по два-три человека, чтобы лед не проседал под тяжестью людей. Строгих полицейских на входе у купели сменяют радушные спасатели. Они одновременно и управляют очередью, и помогают наименее решительным, за руки придерживая во время спуска в воду и подъема, и подают полотенца вынырнувшим. Спасатели подбадривают купающихся и раздают советы, не забывая вести счет числу людей.

Менее смелые, но не менее отчаянные приходили на берег водохранилища с тарой для освященной воды. Святую воду набирали также в храмах и на известных родниках. В опубликованном накануне Крещения исследовании Роспотребнадзора сообщалось, что на четырех проверенных родниках в Воронеже были превышены санитарно-химические показатели — а значит, употреблять для питья такую воду не стоит.

Из-за того что проезд к Адмиралтейской площади с вечера был закрыт, тем, кто приехал на машине из других районов, приходилось искать парковку далеко в центре и спускаться к водохранилищу пешком. На обратном пути воронежцев можно было увидеть с наполненными водой пятилитровыми бутылками — стоит отметить, что пожилые горожане на крутых подъемах в скорости не уступали молодым.

В этом плане сильнее повезло тем, кто для крещенского купания выбрал менее «массовые» иордани. Например, на улице 25 Января, где место для купания отвели жителям Железнодорожного района, можно было не только свободно проехать на личном транспорте, но и припарковать автомобиль рядом с очередью. Были и те, кому машина не понадобилась: некоторые жители ближайших домов, окунувшись в воду, сразу бежали сушиться и греться домой, завернувшись в полотенце и прихватив одежду с собой.

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