Журавлёв: Все школы России в зоне риска

Москва, , 11:08 — REGNUM В Госдуме настаивают на проверке связей напавших на школу в Бурятии с радикальными группами.

Утром 19 января 15-летний подросток совершил нападение на одну из школ Улан-Удэ. Он был вооружен топором и бутылкой с зажигательной смесью. По предварительным данным, подросток ворвался в кабинет, где проходил урок у 7-го класса, и бросил «коктейль Молотова».

«Следует проверить возможные связи всех фигурантов этих преступлений с радикально-оппозиционными группами, работающими на дестабилизацию ситуации в России», — предложил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Парламентарий отметил, что многие из них специально привлекают несовершеннолетних к своей деятельности, это их «фишка».

Журавлев также настаивает на воссоздании системы патриотического воспитания детей и молодежи.

«Все школы России теперь в зоне риска. Государство должно реагировать не только «усилением мер», но коренным изменением методик школьного образования и воспитания молодежи. Раз школьники все чаще приносят в свои классы смерть, значит что-то не так в российских школах. И очень многое! За либеральным фасадом «оказания образовательных услуг» давно остановился процесс образовательно-воспитательного синтеза, необходимого для здорового взросления молодежи. И дети, предоставленные самим себе, все чаще прибегают к простому способу обратить на себя внимание взрослого мира — к дикому насилию. Это прямое следствие либерализации образования», — написал Журавлев в соцсети.

Читайте ранее в этом сюжете: В интернете ведётся психологическая война против детей

Читайте развитие сюжета: Клинцевич: Есть связь в трагедиях в Перми и Бурятии