Ганзя: Система Фурсенко и Ливанова взрывает школы

Москва, , 09:39 — REGNUM Трагедии в школе — порождение системы Фурсенко и Ливанова, только смена системы образования изменит ситуацию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 января, об этом заявила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ).

Трагедия в школе в Бурятии стала третьей за последние дни. Утром в школу в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ ворвался вооруженный топором старшеклассник с «коктейлем Молотова» и устроил пожар, есть пострадавшие.

Три трагедии в российских школах «пришли из системы, навязанной Западом, из системы бездуховности, жестокости и антипатриотизма», — отметила депутат.

По ее мнению, можно выстроить стены, спрятать школы за ключей проволокой, но такими методами, включая установку металлоискателей, проблему не решить.

«А кто защитит от негативных явлений, которые имеют место быть внутри школы, а это уровень воспитания!» — указала Ганзя.

По мнению парламентария, проблему позволит решить принятие нового закона «Об образовании».

«Система Фурсенко и Ливанова дает сегодня взрыв. Поток кровопролития вряд ли остановится до тех пор, пока мы не изменим систему образования», — заявила депутат.

По ее мнению, «вал отчетов мешает классным руководителям», им некогда работать с ребенком, с семьей.

Ганзя также считает, что охрана в школах должна быть централизованной, образовательные учреждения не должны охраняться вахтершами.

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