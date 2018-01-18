Свеча в День прорыва: на Фонтанке помянули жертв блокады Ленинграда

Санкт-Петербург, , 22:07 — REGNUM В 75-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда, которая отмечалась сегодня, 18 января, у памятного знака «Дни блокады» на набережной реки Фонтанки, у дома 21, состоялась патриотическая акция «Свеча памяти».

В ней участвовали уже совсем немногочисленные ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, воспитанники подростково-молодежных клубов, курсанты Военного инженерно-технического университета, представители администрации Центрального района Петербурга.

В память о жертвах почти 900-дневной вражеской осады города, унесшей сотни тысяч человеческих жизней, зажглись свечи, а на гранит набережной легли красные гвоздики.

Звучала музыка Дмитрия Шостаковича и мелодии военных лет, стихотворения о войне и блокаде, пожилые люди вспоминали о том страшном и героическом времени, которое им довелось застать, делились этими рассказами с молодежью.

Акция «Свеча памяти» стала традиционной, она проходит в памятные для города даты — в день начала блокады, день прорыва блокады и день полного освобождения Ленинграда от блокады, а также в день памяти и скорби 22 июня и 9 мая, в День Победы.

Памятный знак был установлен в 2001 году на спуске к реке Фонтанка, напротив дома 21. Надпись на плите из серого гранита гласит: «Здесь из ледяной проруби брали воду жители блокадного Ленинграда».

Читайте также: Страшная реальность блокады Ленинграда

18 января 1943 года советскими войсками была прорвана вражеская блокада Ленинграда. Прорыв блокады стал результатом операции «Искра», которую осуществили войска Ленинградского и Волховского фронтов, соединившиеся южнее Ладожского озера. Для полной ликвидации блокады потребовался еще год упорных и кровопролитных боёв, завершившихся разгромом немецких войск под Ленинградом.

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: «Город жил одной душой». Блокадники Ленинграда ждут нового музея