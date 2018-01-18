Москва для пешеходов: очередные претензии в адрес Сергея Собянина

Москва, , 19:29 — REGNUM Мэр делает Москву не для автомобилистов, а для пешеходов, считает политолог, бывший вице-мэр Андрей Колядин. Об этом он заявил 18 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Сергея Собянина, опубликованные на его персональном сайте.

«Когда мэра везут по улицам Москвы, ему расчищают дорогу, и ему проще, чем другим автомобилистам, которые испытывают всё большие трудности, добираясь из одного района в другой, — заметил Колядин. — Растёт оплата парковки, сужаются дороги и расширяется пешеходная часть дорог, в том числе и на Садовом Кольце, где только безумец и токсикоман пойдет прогуливаться. У меня ощущение, что идёт устойчивый «геноцид» против автомобилистов, дабы они поменьше ездили по городу».

При этом эксперт призвал градоначальника, если тот делает Москву туристическим городом, вообще запретить бесплатный въезд в столицу всех автомобилей, кроме тех, которые возят высокопоставленных чиновников.

«Перед каждыми своими выборами первое, что обещал мэр, так это то, что он ликвидирует пробки, но становилось всё страшнее, — напомнил Колядин. — Эта задача не выполняется, несмотря на все инновации, сведениями о которых полнятся страницы газет. Всё становится только хуже. Проще было бы заявить, что в Москве машин быть не должно, и мы убираем дороги, кладём плитку на проезжую часть, превращая её в пешеходную, и берём за пользование ею плату. Это бы точно ликвидировало пробки».

Столь же скептично отозвался Колядин и о потугах мэра на ниве математики, которую градоначальник призвал к себе помощь, чтобы обосновать необходимость не увеличивать количество столичных парковочных мест.

«Арифметические рассуждения не имеют значения, — констатировал Колядин. — Если мне нужно что-то доказать с цифрами в руках, я вам найду доказательства того, что мы живём на Луне и что дважды два равно пяти. Была бы идея, а цифры для её обоснования найдутся».

Кроме того, он призвал мэра перестать врать, убеждая автомобилистов в том, что городские власти стараются ради их блага.

«Это прямая ложь, за которую мы его и не любим, — добавил Колядин. — Он много делает, просто врать не надо. Когда перестаёшь врать, тебя начинают любить».

Напомним, что на персональном сайте мэра появилась статья, в которой тот ловко, но не очень убедительно, перемножая набор больших и не очень чисел, пытается доказать, что если увеличить в Москве количество парковок, будет больше пробок. Мол, даже если парковок станет больше всего на 20%, то на улицы выйдет аж 3,5 тыс. машин, которые «будут там парковаться». Вместо пробок в семь баллов будут пробки в весемь баллов! Иными словами, нам демонстрируют старый как мир демагогический приём, которым пользовался, наверное, каждый непопулярный политик: мол, сейчас плохо, но могло бы ведь быть и ещё хуже. Но разве хуже может быть?