Ноу-хау реновации: высылка на соседнюю улицу спасёт москвичей от криминала

Москва, , 20:11 — REGNUM Если бы выбор площадок по реновации действительно был обусловлен повышенным уровнем преступности в районе, то лидером по их количеству стал Центральный административный округ Москвы, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник юридической компании «Глазунов и Семёнов» Вадим Паутов. Он отметил, что ЦАО стабильно лидирует или находится среди лидеров по количеству совершаемых преступлений, в связи с чем высказывание главного архитектора столицы Сергея Кузнецова о неблагополучных районах города, в которых пройдёт реновация, выглядит крайне спорным.

«В ЦАО находится всего четыре стартовых площадки, и программа реновации, как известно, начнёт свое действие с окраин города, то есть не самых густозаселённых и, как следует, не самых преступных районов, что уже не позволяет согласиться с выводами Сергея Кузнецова. Ни слова нет и о снижении уровня преступности, как одной из целей проведения реновации в федеральных и московских законах. Думается, что такая благородная цель была бы отражена в нормативных актах и публично оглашена первыми лицами города и государства», — считает юрист.

Он отметил, что районы, в которых массово расположены дома под снос, нельзя назвать самыми благополучными, а жителей — самыми состоятельными, однако это не является доказательством криминогенности данных административных округов. Кроме того, жителей обещают переселять в пределах одного района, почти на соседнюю улицу, и если власть сдержит обещание, на уровне преступности это никак не отразится.

«Соответственно, все преступники никуда из района не уедут, а останутся в нём. Поэтому если хотя бы одной из целей реновации было снижение уровня преступности, то властями бы применялась интеграция, то есть жителей неблагополучных районов смешивали бы с жителями благополучных районов», — подчеркнул Паутов.

Добавим, по словам управляющего партнера коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимира Старинского, существует официальная статистика совершения преступлений по районам Москвы, и она не соответствует заявлениям властей о высоком уровне преступности в районах реновации.

Так, больше всего преступлений совершается в Марьино, где пятиэтажек нет вообще. Второе место по количеству преступлений занимает Пресненский район, в котором около 50 пятиэтажек. Больше всего пятиэтажек в Кузьминках, но этот район занимает только восьмую строчку среди самых криминогенных районов.

«Поэтому можно говорить о том, что реновация никак не отразится на уровне преступности в столице», — заключил Старинский.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, районы панельной застройки, в которых пройдет реновация, являются неблагополучными с точки зрения безопасности.

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