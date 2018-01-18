Пятница, 19 Января 2018 года
03:12:32 МСК

Ноу-хау реновации: высылка на соседнюю улицу спасёт москвичей от криминала

Общество

«Если хотя бы одной из целей реновации было снижение уровня преступности, то властями бы применялась интеграция, то есть жителей неблагополучных районов смешивали бы с жителями благополучных районов»

Ноу-хау реновации: высылка на соседнюю улицу спасёт москвичей от криминала
Иван Шилов © ИА REGNUM
Реновация

Москва, 18 января 2018, 20:11 — REGNUM  Если бы выбор площадок по реновации действительно был обусловлен повышенным уровнем преступности в районе, то лидером по их количеству стал Центральный административный округ Москвы, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник юридической компании «Глазунов и Семёнов» Вадим Паутов. Он отметил, что ЦАО стабильно лидирует или находится среди лидеров по количеству совершаемых преступлений, в связи с чем высказывание главного архитектора столицы Сергея Кузнецова о неблагополучных районах города, в которых пройдёт реновация, выглядит крайне спорным.

«В ЦАО находится всего четыре стартовых площадки, и программа реновации, как известно, начнёт свое действие с окраин города, то есть не самых густозаселённых и, как следует, не самых преступных районов, что уже не позволяет согласиться с выводами Сергея Кузнецова. Ни слова нет и о снижении уровня преступности, как одной из целей проведения реновации в федеральных и московских законах. Думается, что такая благородная цель была бы отражена в нормативных актах и публично оглашена первыми лицами города и государства», — считает юрист.

Он отметил, что районы, в которых массово расположены дома под снос, нельзя назвать самыми благополучными, а жителей — самыми состоятельными, однако это не является доказательством криминогенности данных административных округов. Кроме того, жителей обещают переселять в пределах одного района, почти на соседнюю улицу, и если власть сдержит обещание, на уровне преступности это никак не отразится.

«Соответственно, все преступники никуда из района не уедут, а останутся в нём. Поэтому если хотя бы одной из целей реновации было снижение уровня преступности, то властями бы применялась интеграция, то есть жителей неблагополучных районов смешивали бы с жителями благополучных районов», — подчеркнул Паутов.

Добавим, по словам управляющего партнера коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимира Старинского, существует официальная статистика совершения преступлений по районам Москвы, и она не соответствует заявлениям властей о высоком уровне преступности в районах реновации.

Так, больше всего преступлений совершается в Марьино, где пятиэтажек нет вообще. Второе место по количеству преступлений занимает Пресненский район, в котором около 50 пятиэтажек. Больше всего пятиэтажек в Кузьминках, но этот район занимает только восьмую строчку среди самых криминогенных районов.

«Поэтому можно говорить о том, что реновация никак не отразится на уровне преступности в столице», — заключил Старинский.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, районы панельной застройки, в которых пройдет реновация, являются неблагополучными с точки зрения безопасности.

Читайте подробнее: «Криминогенны» и «унылы»: главный архитектор Москвы о пятиэтажных районах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Расселение и снос пятиэтажек в Москве

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить