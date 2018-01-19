Крещенские огни Волги

Чебоксары, , 13:00 — REGNUM Сегодня, 19 января, по всей России проходят крещенские купания. О своих съёмках традиционного обряда рассказывает фотограф Дмитрий Ермаков:

Как известно, крещенские купания — один из самых популярных народных праздников в России. Чтобы увидеть его подлинный размах, не сдержанный столичным лаком, в прошлом году я решил поехать из Москвы прямиком на великую русскую реку Волгу.

Волга большая — куда именно? Вопрос решился быстро. Чебоксары, столица Чувашии, привлекли меня тем, что во всей черте города есть всего одно место для купаний — у Свято-Троицкого монастыря. Соответственно, там, на берегу огромного Чебоксарского залива, в Крещение, по идее, должна твориться настоящая массовая мистерия. Изюминки моему выбору придавало то, что народ Чувашии является прямым потомком древних булгар — и ведет род, получается, от одного из древнейших государств на территории России.

Именно от волжских народов пришла мощная направляющая русской ментальности. Населяя нашу землю прежде славян и приняв отчасти русскую культуру и язык, они не только оставили свои представления о мире новым пассионариям, но и сохранили собственную традицию сквозь тысячелетия.

При этом интересно, что до конца XIX века христианизация Чувашии была поверхностной, и многие оставались приверженцами традиционных верований. Известный факт, например: в роду знаменитого чувашского поэта Геннадия Айги были шаманы, а тетя, по его словам, слыла колдуньей.

Да и сейчас следы традиции можно найти во многих чувашских деревнях. Например, существуют кладбища для некрещеных — так называют себя те весьма многочисленные чуваши, которые не ходят в церковь и не носят крестов. Я ранее общался с этими людьми, язычниками в прямом смысле их назвать сложно, но они убеждены: в церковь им не надо, потому что предки туда не ходили.

Но вернемся к прорубям. Крещенские купания в русском их исполнении, согласно многим современным историкам, тоже имеют языческие корни. Конечно, очевидно, что освящение воды в праздник Крещения связано с мистическим купанием Иисуса Христа в реке Иордан. Но в то же время зима у язычников, как славянских, так и чувашских, считалась временем разгула нечистой силы, которую следовало ублажить или запугать. И омовение в ледяной воде было завершающей частью зимнего языческого обрядового комплекса. Недаром священники в прежние времена, зная корни этой традиции, категорически запрещали пастве купаться в проруби иначе как 18−19 января.

Что же я увидел языческого в чебоксарских зимних купаниях? Явным образом — ничего. Хотя и православного тоже. Люди вели себя довольно сдержанно, напоминая поведением скорее сельских жителей, чем горожан. Впрочем, моя местная знакомая пояснила, что если не в первом, то во втором поколении многие чебоксарцы действительно люди деревенские. А значит, и к традиции относятся соответственно, с уважительным пониманием всей двойственности. И, как полагается у язычников, не всё главное лежит на поверхности.

А мистика всё же случилась. Снегопад над Волгой шел вечером 18 января всего около получаса, но мне повезло: именно в это время я оказался в эпицентре события с фотоаппаратом. Проделав для этого 15-часовой путь из Москвы.

Впечатлило и освещение места купаний разноцветными фонарями — безумное смешение холодного и теплого света, бьющего во всю мощь. В этом, безусловно, было нечто волшебное.

Что касается ожидаемого столпотворения — его не произошло, хотя людей пришло немало. Местные, правда, вспоминали, что ажиотаж бывал годами ранее. «Но либо он прошел, либо все желающие начали выбирать места поспокойнее, в районах республики и в Заволжье», — рассказал местный блогер Александр Гаврилов.

Еще одно чудо случилось на следующий день, когда актеры местного театра взяли меня в короткую поездку в Абашево. Это то самое место, где были найдены курганы абашевской культуры бронзового века, захоронения огнепоклонников — возможно, пращуров чувашского народа. Теперь же здесь бьют святые источники, поставлена часовня, сюда магнитом тянет адептов православной культуры и тех, кто считает себя таковыми.

В пробиваемой только светом фар и двумя-тремя лампами кромешной тьме, посреди полей и оврагов, люди выходили из автомобилей, чтобы окунуться в крытой купели источника и набрать обжигающе-ледяной святой воды из металлической трубы. Тридцатиградусный мороз, столпотворение на скользком льду, ветер, снег, кромешная темнота — ничто не остановило их, жаждущих стать сильнее и чище, верующих в сказку: христианскую или языческую, не важно. Похоже, наш народ действительно не победить. Ведь за ним сумасшедшая, ошеломляющая сила самой Волги. И полузабытая мудрость древней Булгарии».

Дмитрий Ермаков — фотограф и режиссер-документалист. Съемка в Чувашии — часть его арт-док-проекта, посвященного поиску мистических корней Булгарии, которая считается одним из древнейших государств, существовавших на территории сегодняшней России. Булгария утратила силу в войнах с хазарами и татарами, а возможно и русскими. Впоследствии стала частью Золотой Орды.

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Снег революции. Или сон революции?