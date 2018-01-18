Эксперимент: проблему безопасности школ не решил ни один город России

Курск, , 15:13 — REGNUM В городе Курске школы и другие учебные заведения никак не застрахованы от повторения трагедии в Перми из-за того, что система безопасности в школьных учреждениях устарела. Об этом на своей странице заявил депутат Курского горсобрания Дмитрий Гулиев.

Вопрос о безопасности в школах остро встал после нападения, которое 15 января в пермской школе №127 совершили два подростка. Они напали на учеников младших классов и сильно ранили учительницу, защищавшую детей. Оба злоумышленника тоже получили ранения и, как и потерпевшие, тоже находятся в больнице.

Дмитрий Гулиев отметил, что решение «школьных» вопросов возложено на местные органы, но проблема обеспечения безопасности в учебных заведениях не решена ни в одном городе России, включая Курск. Чтобы доказать это, он при помощи учащихся курских школ провел эксперимент. Школьникам в портфели положили кухонные ножи и отправили на уроки.

«Мы провели эксперимент, целью которого было проверить, смогут ли курские школьники так же легко пронести холодное оружие в школу, как в Перми. Конечно, это обыкновенные кухонные ножи, но в нашем случае это не имеет никакого значения. Ниже я прикрепил видеоролики, сделанные учениками разных школ», — рассказал депутат.

Номера школ, которые стали частью эксперимента, Гулиев озвучивать не стал, потому что итог был один во всех учебных заведениях: ученики безнаказанно пронесли ножи, засняв свои маршруты на скрытые камеры. Результат эксперимента, заключил депутат, вполне ожидаем и объясним, потому что при существующей в школах системе безопасности невозможно проконтролировать, какие предметы ученики приносят с собой на уроки.

«Винить в этом учебные заведения бессмысленно, они и так едва сводят концы с концами, хотя стоит отметить, что оборудование для обнаружения металлических предметов стоит не так уж и дорого. Но на данный момент в абсолютном большинстве школ нашей страны подобного оборудования нет, так как установка рамок металлоискателей не регламентируется никакими законами. Нападение в Перми никак не связано с терроризмом, но сегодня мы живем в очень неспокойное время и должны максимум внимания уделять вопросам безопасности наших детей», — считает Гулиев.

Депутат направил предложение пересмотреть организацию системы безопасности в школах президенту Владимиру Путину, в правительство РФ и Госдуму. Чтобы обеспечить безопасность учеников и педагогов, Гулиев считает необходимым поставить на входах в учебные заведения рамками металлоискателей, а охрану «передать» в руки профессионалов, так как эту обязанность зачастую выполняют «дедушки с бабушками, разгадывающие кроссворды».

Как уже сообщало ИА REGNUM, сильнее всех при нападении в Перми пострадала учительница — женщина получила 17 ранений. До 18 января она находилась в реанимации с стабильно тяжелом состоянии. Подростки, подозреваемые в нападении на школьников и учителя, тоже находятся в больнице, а после выписки их ждет следственный изолятор.

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