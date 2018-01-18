Мужчина распространял незарегистрированные лекарства в Алтайском крае

Барнаул, , 11:59 — REGNUM 32-летний мужчина, занимавшийся сбытом незарегистрированных используемых в косметологии лекарственных средств, осужден в Алтайском крае. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

«Собранные (…) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 32-летнего жителя г. Барнаула, — говорится в сообщении. — Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238.1 УК РФ (обращение незарегистрированных лекарственных средств, совершенное в крупном размере)».

В ходе следствия было установленно, что с декабря 2015 г. по март 2016 г. мужчина ввозил в РФ с азиатских и европейских стран незарегистрированные лекарственные средства. Препараты, которые не прошли клинические испытания на безопасность в РФ, сбывались представителям сферы индустрии красоты на территории края и в других субъектах, отметили в ведомстве.

«Суд (…) признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 1 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после вступления в законную силу приговора суда изъятые в ходе обысков препараты будут уничтожены.