Джигарханян госпитализирован из-за «проблем с сердцем»

Москва, 18 января 2018, 09:20 — REGNUM В Москве экстренно госпитализирован актер Армен Джигарханян. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.
«Известный актер находится в сознании, — передает вещатель. — Его состояние врачи оценивают как средней тяжести».
По предварительным данным, причиной госпитализации артиста стали «проблемы с сердцем».
Ранее ряд СМИ сообщал, что 16 января народному артисту СССР Армену Джигарханяну стало плохо в театре.
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