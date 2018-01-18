Четверг, 18 Января 2018 года
15:15:22 МСК

Джигарханян госпитализирован из-за «проблем с сердцем»

Общество

«Известный актер находится в сознании»

Джигарханян госпитализирован из-за «проблем с сердцем»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Армен Джигарханян

Москва, 18 января 2018, 09:20 — REGNUM  В Москве экстренно госпитализирован актер Армен Джигарханян. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

«Известный актер находится в сознании, — передает вещатель. — Его состояние врачи оценивают как средней тяжести».

По предварительным данным, причиной госпитализации артиста стали «проблемы с сердцем».

Ранее ряд СМИ сообщал, что 16 января народному артисту СССР Армену Джигарханяну стало плохо в театре.

Читайте также: Армену Джигарханяну стало плохо в театре

А также: Джигарханян и Цымбалюк-Романовская развелись

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Состояние здоровья политиков и деятелей культуры

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить