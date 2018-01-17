В Алтайском крае ожидается резкое похолодание до -45˚С

Барнаул, , 11:06 — REGNUM По информации синоптиков, в Алтайском крае в период с 21 по 24 января ожидаются аномальные морозы, сообщает 17 января пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным прогнозов, столбик термометра опустится до −35…−40˚С. В некоторых районах края ожидается похолодание до — 45˚С. Экстренные службы края напоминают о важности соблюдения правил личной безопасности в сильные морозы.

В МЧС рекомендуют обратить внимание на исправность печного отопления и электрооборудования, не пользоваться кустарными обогревательными приборами. Кроме того, спасатели «настоятельно рекомендуют» отказаться от поездок на дальние расстояния, а также по возможности сократить пребывание на улице детей во избежание переохлаждения и обморожения.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, 15 января в некоторых районах Якутии термометры зафиксировали температуру ниже — 60˚С. В республике введён режим повышенной готовности, но люди не паникуют и продолжают жить своей обычной жизнью.

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В Оймяконе была зарегистрирована температура — 68˚С. Показывающее температуру воздуха на полюсе холода электронное табло не выдержало и сломалось, температура была зафиксирована ртутным градусником.

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