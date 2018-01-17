В Москве возведён храм блаженной Матроны Московской

Москва, , 10:05 — REGNUM На севере Москве сданы в эксплуатацию церковь Святой блаженной Матроны Московской и приходской дом. Церковь рассчитана на 500 прихожан. Об этом заявил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин, сообщили в Мосстройинвесте.

Храм построен в Дмитровском районе столицы на пересечении улиц Софьи Ковалевской и проектируемого проезда 4599. На перекрестке для удобства прихожан установлены светофоры.

Отметим, строительство храма блаженной Матроны Московской велось на пожертвования москвичей около пяти лет.

На территории храма появились фонтан, скамейки и детская площадка. В звоннице уже работают небольшой музей и кафе.

Лёвкин уточнил, что церковь напоминает корабль, вытянутый с запада на восток. Он увенчан куполом с четырьмя главами, символизирующими Христа и четыре Евангелия.

На первом этаже храма находится придел во имя святой блаженной Матроны Московской. Там же расположены иконная лавка и гардероб.

На втором этаже размещены кабинеты служащих храма, на третьем — репетиционный зал для церковного хора.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее патриарх всея Руси Кирилл заявил, что у РПЦ 36 тыс. 878 храмов и помещений для церковных служб. Кроме того, насчитывается православных монастырей: 462 мужских и 482 — женских.

Напомним, программа строительства православных храмов («Программа-200») развернута во всех округах Москвы, кроме Центрального. Цель программы — обеспечить жителей города церквями недалеко от дома.

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