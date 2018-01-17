«Ждут, когда умрёт»: в Кургане отказывают ветерану Великой Отечественной

Курган, , 10:10 — REGNUM В Кургане 92-летний ветеран Великой Отечественной войны проживает в ветхом доме, где нет элементарных удобств, даже воду приходится возить из колонки. Три года назад его навестили социальные службы и, видимо, забыли, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На судьбу ветерана обратил внимание властей и СМИ правозащитник Александр Андрюков. Получивший в 1943 году ранение стрелок Леонид Колосов ныне едва передвигается по дому. Ухаживают за ним родственники. Учитывая, что все сантехнические удобства — ванна, туалет — в доме отсутствуют, воду носят с колонки, ослепший и маломобильный ветеран не способен сам себя обслуживать. Родственники пытаются добиться благоустроенной квартиры для дедушки. По статусу и по закону Леонид Фёдорович Колосов имеет право на благоустроенное жильё. Но социальные службы три года назад предпочли подлатать крышу разваливающегося дома, посулив новое жильё.

«Сейчас только звонят и спрашивают: живой или не живой? Тем временем человек живет в неблагоустроенном жилье и без удобств», — пояснил телеканалу «Область 45» Александр Андрюков.

В управлении соцзащиты Курганской области поясняют, что ветеранам новая квартира положена, если жилая площадь менее 13 кв. метров или отсутствует жильё в собственности. Ветерану Великой Отечественной Леониду Колосову могут лишь предложить добиться признания дома непригодным для проживания. Для этого Леониду Федоровичу нужно обратиться в административно-техническую инспекции Кургана.

«Пишется заявление в инспекцию, они обследуют дом, и если инспекция признает его непригодным для жилья, тогда Леонида Фёдоровича поставят на учет и будем заниматься обеспечением его жильем. Руководитель дал поручение порешать вопрос, предоставить транспорт, свозить Леонида Фёдоровича или его представителя в административно-техническую инспекцию», — сообщила изданию «Область 45» начальник отдела по делам инвалидов главного управления соцзащиты Курганской области Наталья Щур.

Правозащитник Александр Андрюков готовит запрос в прокуратуру, в компетенции которой проверка законности действий органов соцзащиты. По его словам, социальные работники не навещают ветерана и помощи ему не оказывают.

Отметим, что история Леонида Федоровича Колосова не единична. В марте 2017 года Курганский городской суд обязал поставить ветерана Великой Отечественной войны на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, сообщает прокуратура региона. Ранее мэрия Кургана не признавала ветерана таковым.

Добавим, что в Курганской области на начало 2017 года проживали 820 участников Великой Отечественной войны.