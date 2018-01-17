«К нам едет ревизор»: школы Татарии снова проверят по языковому вопросу

Казань, , 08:31 — REGNUM В январе 2018 года в Татарию ожидается визит представителей Рособрнадзора и Министерства образования и науки РФ. Причиной повторного пристального внимания к школам республики, где в октябре 2017 года прокуратура провела масштабные проверки, стали жалобы родителей, которые они лично ещё в декабре прошедшего года доставили в ведомство. Суть жалоб заключается в том, что детям, которые не посещают уроки «родного языка» и «литературное чтение на родном языке», пришедшие на смену ранее обязательному татарскому языку, угрожают неаттестацией по ним. Родители ссылаются на то, что эти предметы являются добровольными для изучения, и не согласны с позицией администрации школ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В преддверии новогодних каникул ряд общественных организаций Татарии обратились к президенту РФ Владимиру Путину с открытым письмом, в котором пожаловались на возникшую ситуацию.

В одном из крупных родительских сообществ в соцсетях, чьи создатели также принимали участие в подготовке письма, сообщили о предстоящем визите представителей двух ведомств. Информацию об этом они подтвердили и ряду казанских СМИ.

«Конституцией РФ гарантировано изучать родные языки, право добровольное, но в Татарстане — это право обязательное. Так из-за псевдодобровольности изучения родных языков в Казани неаттестованными могут остаться 3432 ученика + 144 по другим городам Татарстана, кто не написал заявления на добровольное изучение родных языков под воздействием администрации учебного заведения», — пишут админы группы в соцсетях, уточняя, что даже в разъяснениях Минобрнауки РФ написано, что изучение госязыков и родного языка из числа языков народов РФ обеспечивается на добровольной основе по заявлению родителей.

К информации приложен официальный ответ ведомства с подтверждением информации о добровольности.

«Сначала в Татарстане начали родителям раздавать уведомления о неаттестации, а потом и в дневниках начали красоваться «н/а п», т. е неаттестация по причине пропусков. А родители не писали заявления на изучение родных языков и своего согласия не давали. С чего бы это?! А потом они более 3000 детей без аттестатов оставят и без среднего образования или скопом всех оставят на второй год? Или, как овец, загонят в стойло, чтобы все изучали родные языки без письменного согласия родителей, как это было с изучением татарского языка на протяжении 26 лет?» — возмущаются в одной из групп в соцсетях.

Напомним, после президентского поручения прокуратура Татарии провела «поголовную» проверку школ региона на предмет добровольности изучения родных и государственного татарского языка республики. В результате работы надзорной инстанции были выявлены многочисленные факты нарушений прав детей, а также занижение часов, отведённых на изучение русского языка.

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После внесённых предписаний учебные планы школ были откорректированы, а администрациям школ сообщили, что родные языки изучаются добровольно по заявлению родителей, так же как татарский в статусе государственного. Судя по жалобам родителей, далеко не во всех школах поняли суть разъяснений, так как в расписаниях у детей вместо ранее обязательного татарского языка появились иные предметы, зачастую не имеющие отношения к выбранному родному языку, которые также стали по непонятной причине обязательными.

«В школах с преподаванием родного русского языка — бардак. Учебных программ нет. Дети на родном русском чем только не занимаются. Непонятно откуда взявшееся казаневедение, или риторика по никем не утверждённым программам, или вообще рисунки и игры. И все это вместо нормальных уроков русского языка и литературы! Ощущение, что детей и родителей, выбравших родной русский язык, просто наказали», — делится мнением один из родителей.

Наталья Н. предлагает своим оппонентам, критикующим позицию русскоязычных родителей: «Сходите в пару школ и узнайте, что преподают под «Родным русским языком». А именно — казаневедение, риторику, старославянский. Зависит от креативности директора, но не преподают русский язык в качестве предмета «родной язык». Когда это казаневедение или риторика относились к предмету «родной язык»? Конечно, надо убрать такое определение предмета «родной язык», нужно четко писать — русский, татарский, английский, французский язык и не вводить разночтений».

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Родители надеются, что точку в этом образовательном споре поставят Рособрнадзор и федеральное министерство.