Обгони пенсионера: как Москва решает проблему пробок и почему не выходит

Москва, , 20:35 — REGNUM Власти должны максимально поддерживать идею, чтобы личный автотранспорт оставался дома, так как центр Москвы перегружен, однако создавать возможности припарковывать автомобиль по месту жительства, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Московского транспортного союза Юрий Свешников 16 января.

Он отметил, что платные парковки, число которых в Москве значительно увеличилось на последние годы, властям необходимо развивать одновременно с перехватывающими парковками. При этом идея таких парковок давно «заглохла», несмотря на то, что ежедневно в столицу приезжает большое количество машин из ближайшего Подмосковья. Ввиду отсутствия перехватывающих парковок люди начинают оставлять транспорт у периферийных станций метро и во дворах.

«По сути, используется всё дворовое пространство и то свободное пространство, которое можно использовать для перехватывающей парковки», — подчеркнул он.

Отметим, 15 января в интервью «Коммерсанта» с руководителем городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максимом Ликсутовым был поднят вопрос о том, что после окончания программы «Моя улица» многим автомобилистам стало удобнее и быстрее ездить через центр транзитом, что создаёт лишний трафик и нагрузку на улицы.

По словам Ликсутова, единственным выходом из сложившейся ситуации является предоставление альтернативы личному автотранспорту в виде надежного, более быстрого и безопасного городского транспорта.

«В конце года мы делали опрос, показавший, что почти 70% автомобилистов сказали: да, мы понимаем, что на городском транспорте ехать быстрее, и можно сэкономить деньги, но вот ощущение личного пространства в огромном городе либо поездка, связанная с работой, вынуждают нас пользоваться своей машиной. В 2011 году опросы показывали, что для московских автомобилистов городского транспорта вообще не существовало как явления. Вот такое изменение восприятия — это огромный шаг вперед в качестве развития городского транспорта в Москве», — считает вице-мэр.

Добавим, по мнению Юрия Свешникова, по ряду позиций современным организаторам дорожного движения предстоит восстановить утерянный когда-то баланс удобства водителей и пешеходов. Он отметил, что профессионализм специалистов, которые занимались решением транспортных проблем города 15 лет назад, был значительно выше текущего.

«Все светофоры в пределах Садового кольца были скоординированы, и управлялись из единого центра. Были разработаны целые программы управления светофорами: будний день и ночь, выходной день и ночь, отдельно для пятницы, когда все уезжают из Москвы, и для воскресенья, когда приезжают. Сейчас на Севастопольском проспекте, на главной дороге, в час пик красный свет горит 96 секунд! При этом на пешеходном переходе только 15 секунд, достаточно ли этого времени пенсионеру или малоподвижному жителю, чтобы перейти дорогу?» — отметил Юрий Свешников.

Кроме того, были закуплены детекторы транспорта, которые позволяли определять скорость движения и плотность потока. Для МКАДа были закуплены специальные информационные табло, которое информировали людей о дорожно-транспортной ситуации на дороге.

«Сегодня стоят информационные табло, где можно узнать погоду, увидеть фразу, что водитель соблюдает скоростной режим, но много ли полезной информации можно из них почерпнуть? Водитель на основании транслируемой информации должен принимать управленческие решения, по какому маршруту ему ехать, поворачивать направо или налево. Сейчас такой актуальной информации практически нет», — подчеркнул Юрий Свешников.

Добавим, в беседе с «Коммерсантом» Максим Ликсутов также затронул тему закона «Об организации дорожного движения», который вступит в силу в конце 2018 года. Согласно тексту закона, региональные власти смогут вводить «временные ограничения или прекращение движения транспортных средств определенных видов, категорий, экологического класса, а также в отношении определенных дней и времени суток». Кроме того, по мнению ряда экспертов, одна из норм закона разрешает вводить платную парковку во дворах.

«Как человек, ответственный в правительстве Москвы за парковочное пространство, могу сказать, что в Москве никогда вопрос платной парковки во дворе не обсуждался и не выносился на обсуждение. Наоборот, мы являемся категорическими противниками любого регулирования дворовой территории со стороны правительства Москвы. Все полномочия определять, для каких целей они хотят использовать свою дворовую территорию, есть у самих жителей» — подчеркнул Ликсутов.

По мнению юридического консультанта компании «Глазунов и Семенов» Ивана Лосева, согласно содержанию законопроекта, с момента вступления в силу его положений платные парковки могут появиться на территориях, примыкающих к автодорогам, на частях автомобильных дорог и других территориях, в том числе на территориях общего пользования, которые граничат с придомовыми территориями.

Однако однозначно говорить о том, что такие территории станут платными парковками нельзя, так как должна пройти определённая процедура согласования инициативы органов местного самоуправления с собственниками прилегающих земельных участков.

Добавим, на сегодняшний день законопроект «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» принят Государственной думой в третьем чтении и отправлен на подпись президенту. Как сообщало ИА REGNUM, принятый парламентариями законопроект может привести к тому, что в ближайшее время практически вся улично-дорожная сеть города Москвы станет платной.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению эксперта, после благоустройства по программе «Моя улица» и увеличения числа платных стоянок ситуация с хранением личного автотранспорта в Москве заметно ухудшилась. Кроме того, опасения москвичей вызывают проекты домов по так называемой программе реновации, где на сегодняшний день предусмотрено строительство лишь многоярусных паркингов по заведомо высоким ценам.

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