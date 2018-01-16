Голикова предложила объединить государственные внебюджетные фонды

Москва, , 11:53 — REGNUM Государственные внебюджетные фонды необходимо объединить в один, чтобы исключить создание затратных параллельных информационных систем. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 января заявила глава Счётной палаты Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме.

«Ресурсы, которые они затрачивают на информатизацию, достаточно большие. В этой связи мы рискуем предложить рассмотреть вопрос о создании единой организационной структуры — единый государственный внебюджетный фонд. Который бы объединил все эти фонды», — заявила Голикова.

По данным Счётной палаты, в государственных внебюджетных фондах (среди которых Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Пенсионный фонд РФ и Фонд Социального Страхования РФ) работает 162,8 тыс. человек. Расходы на их содержание сегодня составляют 143,8 млрд рублей, которые полностью обеспечиваются за счёт тех страховых взносов, которые собираются в бюджеты этих фондов.

Создание же единой информационной системы будет тем более разумным после того, как администрирование страховых взносов было передано Федеральной налоговой службе, указала она.

Такая реформа должна «исключить необходимость создания параллельных информационных систем всеми этими тремя государственными внебюджетными фондами», подчеркнула Голикова.

«По опыту большинства аналогичных институтов, объединённый фонд обязательного социального страхования должен представлять собой уникальную управленческую структуру, находящуюся не в государственной, а публичной собственности. Почему в публичной собственности? Потому что часть бюджета этого фонда, а именно страховые взносы, администрирует федеральная налоговая служба и она таковым администратором остаётся», — указала Голикова.

В Москве с 16 по 18 января 2018 года проходит очередной «Гайдаровский форум» на площадках Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). В этом году мероприятие идет под лозунгом «Россия и мир: цели и ценности». В рамках форума в том числе состоялся открытый диалог «Эффективность бюджетных расходов как зеркало эффективности государственного управления».