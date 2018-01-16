87% российских школьников получают деньги на карманные расходы

Москва, , 11:14 — REGNUM В России 87% школьников регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы (так, среди 12—14-летних — 84%, среди 15—17-летних — 90%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом в ходе опроса выяснилось, что 82% опрошенных школьников стараются не тратить, а сберечь полученные деньги. Тратят на какие-либо нужды 18% опрошенных подростков.

51% школьников готовы отложить часть выделенной суммы, 31% — всю сумму (имеется в виду сумма 5000 рублей).

У 40% опрошенных учащихся уже есть сбережения. Среди школьников от 12 до 14 лет — у 38%, и у 43% — от 15 до 17 лет.

Примечательно, что школьники активно используют разные финансовые инструменты. Так, в группе 15—17-летних 32% имеют банковскую карту, 24% — электронный кошелек и 22% — мобильное приложение, позволяющее совершать платежи.

Банковская карта (34%), электронный кошелек (19%) и мобильное приложение (19%) лидируют среди категорий платежных средств, которыми школьники хотели бы начать пользоваться.

22% опрошенных школьников старших классов считают, что умение управлять деньгами — необходимый навык для образованного человека.

Вместе с тем 20% заявили, что хотели бы получить более обширные знания в финансово-экономической сфере.

Опросы проведены в период с 27 ноября по 7 декабря 2017 года. Опрос проведен в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках РФ. Объем выборки 1000 человек в возрасте от 12 до 17 лет. Метод опроса — интервью по месту жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство взрослых жителей России не привлекают своих детей или внуков к учету доходов и расходов семьи и планированию бюджета (61%). Еще четверть россиян рассказывают несовершеннолетним про семейный бюджет, но не спрашивают их мнения (24%).

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