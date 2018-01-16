Кузнецова о ЧП в Перми: «Трагедии могло бы и не случиться»

Пермь, , 08:15 — REGNUM В Перми и в целом по России не утихают разговоры по поводу резонансного нападения на педагога начального звена и младшеклассников в городской школе № 127. Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова, которая прибыла в столицу Пермского края, сообщила на своей странице в соцсети, что на расширенном заседании пошагово проанализировали экстраординарное происшествие.

«Да, этой трагедии могло не случиться, если бы вовремя поступил сигнал, вовремя отреагировали специалисты. Ещё в 2012 году ситуация с одним из молодых людей была критической настолько, что была изменена форма обучения. Затем — были более серьёзные сигналы, но школа на какое-то время просто изолировала ребёнка.

Когда отец перестал справляться с сыном самостоятельно и обратился в полицию, представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав просто решили отца же и призвать к ответу, наложив штраф. Налицо и непрофессионализм специалистов, и отсутствие коммуникации и преемственности в работе ведомств… « — считает детский омбудсмен.

Стоит отметить, что в расширенном заседании участвовали директор и педагоги школы № 127, представители училища, где обучался один из подозреваемых в совершении преступления парней, руководитель комиссии по делам несовершеннолетних, а также высокопоставленные чиновники. Сформулированные по итогам заседания предложения затем обсуждались на встрече омбудсмена и губернатора.

Анна Кузнецова заявила, что в Прикамье будет создана специальная группа, которая проведёт аудит работы всей системы профилактики, чтобы выявить все пробелы и нарушения.

«Считаю принципиально важным совершенствовать организацию воспитательного процесса, повышать воспитательную роль школы. Чем увлекаются школьники, за кем они идут, какими идеалами руководствуются? Какие ответы на эти вопросы есть сегодня?

Повышение квалификации кадров, работающих с детьми, — это, как мы видим, жизненно важно для наших детей. И, наконец, вопросы безопасности и охраны школы. Хотя поставить рамку металлоискателя недолго, сложнее выстроить систему, при которой данная мера никогда бы не потребовалась…» — сказала уполномоченный по правам ребёнка при президенте России.

По поводу таких итогов пользователи соцсетей оставляют комментарии, в которых, в частности, отмечают, что озвученная Анной Кузнецовой причина является объяснением 90% проблемных, конфликтных и трагических ситуаций: контрольно-надзорные органы не работают в режиме профилактики. Специалисты боятся работать на опережение, поскольку при работе с трагедиями работать проще:

«Понятные задачи, быстрое исполнение, и нет никакой ответственности: всегда можно «списать» ситуацию на стечение обстоятельств или найти стрелочника. Изменение ситуации не будет возможно, пока школьные, родительские комитеты будут занимать инертную позицию. Невозможно реформировать контрольно-надзорные органы без параллельного развития институтов гражданского общества».

Ирина О. оставила эмоциональный комментарий о том, что детьми с девиантным поведением никто не занимается профессионально. Ситуацию по лечению и реабилитации детей, употребляющих психоактивные вещества, она назвала катастрофичной.

«Профилактика не входит в должностные обязанности. Выявить и наказать, а тут ещё и сам родитель обратился. Такая ситуация не только в Перми», — сказала президент благотворительного фонда «Колыбель Надежды» Елена Котова.

Напомним, что утром 15 января совершенно нападение на пермскую школу. По подозрению в совершении вооружённого налёта задержаны старшеклассник и бывший ученик образовательного учреждения. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц». Пострадали 15 человек, с ранениями госпитализированы 12. Среди них педагог, которая перенесла операцию и находится в тяжёлом состоянии. В больнице находятся девять детей в состоянии средней тяжести. Двое учеников четвёртого класса прооперированы.

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