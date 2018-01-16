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Дело о получении взятки полковником СКР от Шакро прекращено

Общество

Замначальника управления собственной безопасности СК России получил право на реабилитацию

Москва, 16 января 2018, 07:41 — REGNUM  Уголовное преследование заместителя начальника управления собственной безопасности СК России полковника Александра Ламонова по делу о получении взятки от Захария Калашова, известного как «вор в законе» Шакро Молодой, прекращено Федеральной службой безопасности России, сообщил 16 января источник в правоохранительных органах.

«В отношении Ламонова прекращено дело о взятке от Шакро, возбужденное летом 2016 года. За ним признано право на реабилитацию», — цитирует РИА Новости собеседника.

Ламонов продолжает находиться под стражей в связи с продолжением расследования в отношении других фигурантов уголовного дела.

Адвокат Ламонова Ольга Лукманова в своем комментарии сослалась на подписку о неразглашении и не стала подтверждать или опровергать полученные сведения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, замначальника управления собственной безопасности СКР Александр Ламонов был арестован 19 июля 2016 года по подозрению в коррупции. Полковник проходил по делу о взятке за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (известному также как Итальянец), одного из участников перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в Москве.

Также в середине декабря 2017 года решением апелляционной инстанции Мосгорсуда арест начальника управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко был признан законным.

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Дело вора в законе Шакро Молодого

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