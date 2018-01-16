Почему чиновников охраняют профессионалы, а детей – вахтёрши?

Хабаровск, , 08:31 — REGNUM Дикая ситуация в пермской школе всколыхнула волну заботы чиновников об охране школ. Вот и вице-премьер Ольга Голодец озаботилась усилением мер безопасности в российских школах. Сколько раз уже это было, и каждый раз получается компанейщина. Всерьез проблемой безопасности школ в России никто никогда не занимался, передает корреспондент ИА REGNUM.

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У нас всегда так: «Гром грянул — мужик перекрестился». Под мужиком в данном случае понимается российский чиновник. Итак, безопасность школ в очередной раз предписано усилить. Так уже было. Помните? После жуткой трагедии в Беслане? Но тогда все финансовые тяготы по оплате охранников в школах легли на плечи родителей. Потом всё вроде как-то само собой успокоилось и борьба за безопасность практически сошла на нет. Как будет сейчас?

Опять за счёт родителей?

«Я пока не знаю, как будет сейчас. После трагедии в Беслане за охрану платили родители. Сейчас, если будет распоряжение нанять профессиональную охрану, ничего за счет родителей вводить не будем. Нет у родителей денег. Тем более вице-премьер Ольга Голодец, которая и сообщила о необходимости усилить меры безопасности в школах, сама не устаёт провозглашать, что образование у нас бесплатное. Если государство декларирует необходимость профессиональной охраны школ, пусть оно берёт на себя и расходы. Сейчас у нас в школе тоже есть, скорее, не охрана, а вахта. Дежурная «техничка» стоит у парадного входа, бдит. Вот, собственно, и вся безопасность», — поделилась мнением директор крупнейшей школы свободного порта Ванино в Хабаровском крае Юлия Корольчук.

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У центрального входа вахтёрша, пожарные выходы открыты

Не лучше обстоят дела и в Приморском крае. Свою точку зрения озвучил шеф-редактор Дальневосточной редакции ИА REGNUM и отец второклассника, обучающегося в платной гимназии, Алексей Иванов:

«В современной России охранять детей в школах необходимо. В учреждениях образования это должна быть обязанность государства. Но вот что — по факту? А по факту у нас, в платной гимназии, детей охраняют женщины-вахтёрши. Кого они смогут защитить в случае, не дай бог, конечно, какой-то угрозы? Правильно — никого. Сама система у нас такая — любят громкие кампании, любят перегибать палку во всем. Дана команда: «Боремся с терроризмом!» Ответственные лица сказали: «Есть!» И понеслось: бабушка-вахтёрша как оплот борьбы с терроризмом на входе в школу. Что из этого получилось? Да как обычно — ничего хорошего. Родителям запретили проходить в школу. Родителям! Сын учился в первом классе, родителям порой просто необходимо пройти к ребенку, проверить и навести порядок в шкафчике, поговорить с учителем. Но — нельзя! На пути родителей встала вахтёрша. Она, кстати, ни в чем не виновата — ей приказал директор. А директору приказали в управлении образования. Где здесь реальная безопасность детей в школе? Её нет. Безопасности нет, вахтёрша есть, галочка стоит. Все довольны. До первой трагедии. При этом, не смейтесь только, в той же самой школе исправно выполняются другие требования, напрочь убивающие всю борьбу с терроризмом. Например, требования к пожарной безопасности, согласно которым все эвакуационные выходы в школе должны быть открыты в течение всего времени, пока в здании находятся дети. Что имеем? Эвакуационные выходы, их несколько по всему периметру здания, открыты, на центральном входе бабушка-вахтёр. Ну и где тут безопасность? А как надо? Да все просто: детей должны охранять профессионалы. Почему у нас чиновников охраняют профессионалы, а детей — вахтерши? Вот и губернаторов рекомендовано охранять силами Росгвардии. А почему не детей в школах? Наших, во всех отношениях «дорогих» чиновников профи охраняют уже давно. В администрации Приморского края таких охранников несколько. И охраняют чиновников не за счет чиновников, а за счет налогоплательщиков. А детей в школах за счет родителей — почему? Считаю, что охрана школ должна быть профессиональной, заботу об этом должно взять на себя государство», — убежден Алексей Иванов.

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На все российские школы профессионалов не хватит

В школе Перми, где произошла резня, безопасность обеспечивал охранник, а не бабушка-вахтерша. Теперь заговорили и об усилении охраны, и о проверке ЧОПов… Пора, пожалуй, задать вопрос специалисту, который профессионально много лет занимается охраной, пусть и не школ, а крупного международного порта. Своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился начальник службы экономической и информационной безопасности угольного терминала АО «Дальтрансуголь» в СПВ Ванино Эдуард Горбуля:

«Если мы говорим о профессиональной охране, то следует понимать, что любая охрана начинается с нормативного документа. У разных объектов — разная охрана. Можно взять специалиста по охране порта и поставить его на школу, и он не справится. Каждый охранник должен сдать определенный квалификационный экзамен, получить допуск, разрешающий ему те или иные действия. В порту и в школе перечень мероприятий будет совершенно разный. Действия бабушки-вахтера — вовремя увидеть и вызвать наряд полиции. Но, как видим, не всегда получается. Посадить в каждую школу профессиональную охрану или обязать Росгвардию охранять школы? Ну, как вы себе это представляете? Вы представляете себе, сколько в России школ? А охранять нужно и детские сады, дома, интернаты! Это просто нереально. На мой взгляд, наилучший вариант — чтобы в каждой школе было несколько «тревожных кнопок» в разных местах, а персонал и дети должны быть проинструктированы, как их применять. Но и тут есть подводные камни. Хорошо, если наряд полиции в пяти минутах езды от школы и может оперативно приехать на место. А если он в двух-трех часах от школы? Для Дальнего Востока с его таежными поселками очень актуальная ситуация. Но «тревожные кнопки» — наиболее приемлемый вариант. А профессиональная охрана… Это настолько дорого получится, что даже обсуждать не стоит. Плюс ко всему наши школы и без того уже напоминают филиалы исправительных учреждений, особенно в период ЕГЭ, когда разве что снайперов на крышах не расставляют. Нужна профилактика, нужна работа психологов с детьми и родителями. Потому, что, как человек, много лет проработавший в МВД, могу сказать: если преступник решил что-то совершить, он совершит. Почти всегда — совершает, увы», — сказал Эдуард Горбуля.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в школе № 127 города Перми произошла поножовщина с участием подростков. Пострадали 15 человек — ученики 4-го класса и учительница. СК РФ возбудил уголовное дело в связи с покушением на убийство двух и более лиц.

Вице-премьер Ольга Голодец пообещала российским школам усиление мер безопасности. Эксперты советуют, во избежание подобных трагедий, нанимать в охрану профессионалов. Но в школе №127 Перми охрана была.

Учитывая огромную территорию России, регионы, в которых есть немало населенных пунктов отдаленных, в тайге, в тундре, обеспечить все школы профессиональной охраной вряд ли получится.