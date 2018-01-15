Минюст предлагает переводить 19-летних осуждённых в колонии-поселения

Москва, , 19:22 — REGNUM Министерство юстиции России предлагает переводить осуждённых, достигших 19 лет в воспитательных колониях, для дальнейшего отбывания наказания в колонии-поселения. Об этом 15 января сообщает пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, согласно действующему законодательству осуждённые по достижении 19-летнего возраста переводятся из воспитательной колонии в исправительную колонию общего режима.

В Минюсте считают, что «в целях закрепления результатов исправления и успешной социальной адаптации» следует предусмотреть возможность перевода в колонию-поселение 19-летних осужденных, которые отбывают наказание в воспитательной колонии в обычных, облегчённых или льготных условиях содержания.

Осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений Минюст также считает возможным переводить из воспитательной колонии в колонию-поселение, но только после отбытия не менее одной трети срока наказания.

В ведомстве отмечают, что такие изменения согласуются с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы России до 2020 года, которая предусматривает расширение оснований для направления в колонию-поселение в рамках совершенствования уголовно-исполнительной политики.

Сообщается, что Минюстом уже подготовлен проект соответствующих поправок в Уголовный кодекс России. Предполагается, что закон, в случае его принятия, вступит в силу с начала 2019 года.