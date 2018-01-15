«Дорогой» мэр Казани, детсады без татарского, ВЭБ с интересом: обзор

Анастасия Степанова, , 17:25 — REGNUM

Первая рабочая неделя после новогодних праздников выдалась в Татарии насыщенной событиями. Коррупционно-земельный скандал раскручивается в одном из районов республики. Новый образовательный министр не стал ждать внимания со стороны прокуратуры и сыграл на опережение в вопросе изучения татарского языка в детсадах, отменив «методичку», фактически установившую в 2013 году этот предмет как обязательный.

Доходы мэра Казани Ильсура Метшина подсчитали, и оказалось, что он зарабатывает в десять раз больше, чем среднестатистический житель города. Татарская НКО пополнила избирательный фонд кандидата в президенты РФ Владимира Путина на 28 млн рублей — максимум, который разрешён законом.

Цыгане после выселения их из привычного места обитания в Зеленодольском районе пожаловались в Европейский суд, а владельцы охотничьих собак митингуют против инициативы Госдумы РФ о запрете контактной притравки.

В деле банкротящегося химпредприятия, которое было создано для реализации единственного в своём роде проекта в СНГ, неожиданный поворот. Соучредитель нашёл нового инвестора, готового погасить все долги, но один из крупнейших кредиторов настоял на банкротстве.

Жители дома в центральной части Казани отказываются переселяться в соципотечный микрорайон, в Октябрьском городке со скандалом начался снос казарм, а дольщики одного из татарских долгостроев подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса.

Трагедией закончилась прогулка по заснеженному лесу для нижнекамской лыжницы, убийца задержан.

Татарский язык: прокурор до детсада не дошёл

Только в республике закрылся вопрос изучения татарского языка в школах, как начал разворачиваться скандал со схожей ситуацией в детсадах. Стоит отдать должное новому министру образования и науки РТ Рафису Бурганову, пришедшему на смену Энгелю Фаттахову, отправленному в Актанышский район руководить исполкомом, он сориентировался достаточно быстро. Бурганов ещё в преддверии новогодних каникул разослал руководителям муниципальных образовательных управлений внутренний документ, в котором отмечалось, что методические рекомендации, делающие изучение языка обязательным, не применяются.

«Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии со ФГОС ДО вариативная часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, должна учитывать образовательные потребности, интересы, мотивы детей, членов их семей и педагогов», — говорится в документе с уточнением, что методические рекомендации ведомства по организации обучения детей татарскому и русскому языкам от 8 ноября 2013 года не применяются.

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Напомним, данные методички делали фактически обязательным изучение татарского языка для дошколят, что, по жалобам родителей, происходило в ущерб другим занятиям. И если в школах после президентских поручений и прокурорских проверок изучение татарского языка с осени 2017 года стало добровольным, то в детских садах проблема оставалась. Об этом говорили и жалобы родителей в различных группах соцсетей.

«После выхода публикаций в СМИ с жалобами родителей на добровольность изучения татарского языка в детских садах мы заинтересовались этой ситуацией. Профильным отделом прокуратуры республики была начата проверка, в ходе которой истребованы необходимые документы, даны поручения прокурорам на местах. Но до принятия мер прокурорского реагирования не дошло, так как министерство образования Татарстана само дезавуировало свои методические рекомендации», — цитирует старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева издание «Бизнес-онлайн».

Ещё один перегиб на местах оказался закрыт, а частные случаи злоупотреблений будет пресекать уже прокуратура.

Зарплатный вопрос: а у мэра больше

Казанские СМИ не оставили без внимания зарплатные итоги, подведённые агентством Head Hunter. По ним среди региональных столиц Казань заняла 13-е место с показателем в 34,8 тыс. рублей. Из городов ПФО татарскую столицу обогнала Самара — 38,1 тыс. рублей.

При этом, по данным издания Idel.Реалии, доходы мэра Казани Ильсура Метшина в сравнении с доходами среднестатистического горожанина отличаются в десять раз. Согласно декларации о доходах за 2016 год, мэр заработал 4,2 млн рублей, или около 350 тыс. рублей в месяц.

«По разнице доходов градоначальника и горожан Метшин занимает 5-е место в России среди глав городов с самыми большими зарплатами», — отмечает издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 октября 2017 года госслужащим республики были индексированы оклады на 4%, следом за этим оклады и денежное содержание увеличили и муниципальным служащим. Уточнялось, что ежемесячное вознаграждение мэра Казани выросло до 40 705 рублей (с 38,8 тыс. рублей).

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Битва за проект: соучредитель vs кредиторы

Неожиданным шагом для многих стало включение в инвестиционный меморандум Татарии на 2018 год проекта отдельного промышленного производства метихлорсиланов (АО «КЗСК-Силикон» г. Казань)». Удивление возникло не на пустом месте. АО с июня 2017 года находится на первом этапе банкротной процедуры — наблюдении. Среди кредиторов компании, созданной для реализации этого амбициозного химического проекта, казанские банки, в том числе аффилированный с ним и разорившейся, в том числе из-за участия в его реализации, «Спурт», подрядчики из разных регионов и Внешэкономбанк. У последнего самые серьёзные финансовые претензии, ранее госкорпорация давала миллиардные кредиты на стройку, и 88% всех кредиторских требований приходится на неё.

Среди пострадавших от «заморозки» проекта и старейший химзавод Казани — АО «Казанский завод синтетического каучука», на базе которого создавалось АО «КЗСК-Силикон», и где существенную долю имеет председатель правления «Спурта» Евгения Даутова. Банкротство завода, хоть иск уже и подан в Арбитражный суд РТ, пока удаётся откладывать. «КЗСК» планирует войти в реестр стратегических предприятий страны и таким образом разрешить свои проблемы.

Отметим, на сегодня также федеральные власти, которые в качестве соучредителей АО вошли в проект, заявили о включении своей доли в размере 48,95% в план приватизации на 2017—2019 годы.

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Ещё одной неожиданностью стало событие, произошедшее в завершении рабочей недели. Как стало известно из казанских СМИ, перед первым собранием кредиторов АО «КЗСК-Силикон» Евгения Даутова заявила о новом инвесторе, который готов оплатить все долги, и попросила перенести его, чтобы новый инвестор мог за месяц погасить все долги. Между тем именно на этом собрании планировалось рассмотреть обращение в Арбитражный суд РТ с ходатайством о выборе следующей процедуры, вводимой в отношении должника, и выборе кандидатуры арбитражного управляющего для её проведения.

«Мы решили: раз не получается на протяжении двух лет тягаться с Внешэкономбанком (ВЭБ), пойти другим путем. И в адрес арбитражного управляющего Сергея Олина, в адрес Арбитражного суда Татарстана наш потенциальный партнёр направил письмо. Это «Барс» — наш технический партнер. Мы для него делали и разрабатывали ряд продуктов, поэтому просим в повестку дня кредиторов включить вопрос о намерении третьего лица погасить задолженность АО «КЗСК-Силикон» перед конкурсными кредиторами в полном объеме в течение 30 дней», — цитирует её слова издание «Бизнес-онлайн» с уточнением, что суммы, которые готов вложить новый инвестор, не уточняются, но известно, что у компании есть интерес и к основному активу — АО «Казанский завод синтетического каучука».

Собрание кредиторов, несмотря на заявление Даутовой, всё же состоялось. На нём Внешэкономбанк заявил, что настаивает на введении конкурсного производства в отношении АО «КЗСК-Силикон». 22 января 2018 года Арбитражный суд РТ должен будет рассмотреть вопрос перехода к следующему этапу банкротства акционерного общества.

Земельный скандал в Пестрецах

В Пестречинском районе Татарии, который занимает 33-е место из 45 районов региона в рейтинге муниципальный образований за 11 месяцев 2017 года, назревает земельный скандал.

Казанские СМИ сообщают, что интерес к участкам здесь объясним близостью к Казани. Участки приписывали к категориям, где строительство запрещено, выставляли на торги, на которых всем желающим предлагали приобрести их. После того, как желающих не находилось, наделы передавали «своим людям». Спустя какое-то время на участке разрешалось строительство, и он перепродавался по более высокой цене.

«В ходе мониторинга выявлено более 300 случаев предоставления земельных участков по такой схеме в селе Пестрецы, Званка, Куюки, Старое Шигалеево, Ильинский, Гильдеево, Первое мая, Шали», — пишет Kazanfirst.

В публикациях называются фамилии районных чиновников, потому возможно, что в скором времени можно ждать кадровых рокировок или внимания правоохранительных органов к этой земельной истории.

Напомним, в конце прошлого года инсайдеры в телеграм-каналах намекали на то, что по районам Татарии пройдёт «большая чистка», и не зря, мол, глава региона Рустам Минниханов взял под личный контроль декларации о доходах районных глав и госсслужащих муниципалитетов.

В ряде казанских СМИ в конце 2017 года появилась серия «разоблачающих» публикаций о районных делах, но пока в надзорных инстанциях хранят молчание на этот счёт.

К слову, 15 января 2018 года стало известно, что глава министерства лесного хозяйства РТ Алмас Назиров попросился в отставку. 62-летний чиновник мотивировал своё желание тем, что пора дать дорогу молодым и энергичным. Казанские СМИ связывают шаг министра с одним из земельных дел в Арском районе республики. Издание «Реальное время» отмечает, что событие происходило в момент, когда министр был ещё главой района, но в СУ СК по РТ наличие подобного дела опровергают. Министром Назиров стал только в сентябре 2014 года.

Избирательный фонд: от татар по максимуму

На прошлой неделе ЦИК РФ обнародовал данные о пожертвованиях в избирательные фонды 13 кандидатов в президенты РФ, которые примут участие в выборах 18 марта 2018 года. Из общего объёма средства в 656,1 млн рублей больше всех получил Владимир Путин — свыше 400 млн рублей. Из Татарии в избирательный фонд было перечислено 28 млн рублей. Деньги поступили от Татарстанского фонда регионального сотрудничества и развития. Последний создан в 2002 году, его учредителями значатся четыре физлица, один из которых, Геннадий Глушков, — депутат Госсовета РТ, и межрегиональный общественный фонд поддержки «Всероссийской партии «Единство и Отечество».

Табор до Страсбурга дошёл

Среди обсуждаемых событий прошедшей недели была жалоба цыганского табора, который ранее проживал в посёлке Айша Зеленодольского района Татарии, но по решению суда дома были снесены. Представители табора посчитали, что районными властями были нарушены сразу два права Конвенции о защите прав человека и основных свобод — на уважение частной и семейной жизни и запрещение дискриминации. При этом заявители, в числе которых почти четыре десятка представителей табора, рассказали о многочисленных фактах дискриминации. Среди них — создание обособленного класса для детей из табора, которое прокуратура признала незаконным, после чего он был закрыт, высказывания главы района в адрес табора, но в них надзорный орган нарушений не нашёл, а также действия властей при выселении и сносе домов.

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Жалобу в Европейский суд по правам человека бывшим жителям посёлка помогла подготовить правозащитная организация «Зона права». Как отмечается на сайте последней, ещё в октябре 2017 года табор посетила делегация совещательного комитета рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (конвенция Совета Европы).

Миниквартал из пяти домов на более чем 40 человек находился в посёлке Айша почти 11 лет. Под него была приобретена земля, где и построены дома. В 2016 году со стороны администрации Айшинского сельского поселения было заявлено, что часть домов возведена без разрешений. Власти потребовали сноса самостроя, для чего обратились в суд.

В процессе выяснилось, что экспертиза, приложенная к иску, проведена специалистом, «у которого отсутствовал опыт проведения подобных исследований», а «доводы муниципалитета о выявленных нарушениях не были подкреплены доказательствами». Между тем в марте 2017 года городской суд Зеленодольска удовлетворил иск, а в мае это решение было утверждено и в Верховном суде Татарии. Решение суда цыгане исполнили добровольно, но, по сообщению «Зоны права», в августе на место застройки приехал ОМОН и судебные приставы, которые «загрузили на машины стройматериалы и увезли их в неизвестном направлении». Кроме того, с лидера цыганской общины суд в счёт возмещения этого вывоза потребовал уплаты 287 тыс. рублей.

Теперь свою позицию по данной ситуации должен будет высказать Европейский суд по правам человека.

Собачья жизнь

Поправки в закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов», которые призваны запретить использование дичи при учебном натаскивании охотничьих собак, вызвали недовольство охотников Татарии. Чтобы высказать своё мнение, они вышли на митинг, который прошёл в Казани в новогодние каникулы.

Напомним, в конце декабря 2017 года Госдума РФ приняли в третьем чтении поправки, запрещающие контактные притравки, но документ был отклонён Советом Федерации. Зоозащитники обратились к сенаторам с просьбой пересмотреть своё решение.

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Между тем владельцы охотничьих собак из Татарии оказались по обратную сторону этих «баррикад».

"Многие охотники уже отказываются от собак, уже не держат. И в итоге это приведет, что охотничье собаководство просто исчезнет у нас в России. Это наше традиционное русское народное собаководство, ведь охота идет, и все породы — это все наши, русские, выведенные нашими учеными, кинологами. Просто собаководство это всё исчезнет!» — цитирует слова Ильдара Т., организатора митинга, портал телекомпании ОРТ.

Свой протест собравшиеся в Казани окрестили митингом в «защиту правильной охоты».

Демонтаж с привкусом скандала

Под строительство жилого комплекса компании «Унистрой», которую связывают с женой главы региона, в Октябрьском городке начали демонтировать здание военторга и детского сада. Местные жители, проживающие в трёх ближайших домах, где квартиры 40 лет назад выделяло Минобороны, опасаются, что следующими на очереди будут их жилища, переселять из которых, по словам проживающих, их никто не торопится.

Жильцы, опрошенные изданием Inkazan, рассказали, что взамен квартир в 24 кв. м им предлагали жильё площадью 13 кв. м, а квартиры большей площади только с доплатой, которой у пенсионеров нет.

«Вчера по телевизору объявили, что в марте нас будут переселять, якобы со всеми договаривались. Но никто с нами не договаривался! В августе месяце нам сказали, что так как у нас метражи маленькие, нам могут дать б/у квартиру, а потом отказались от своих слов. Какие у властей планы на нас — никто не знает. У кого есть деньги, те заплатили и переехали. У кого маленький метраж — нужно доплачивать, но у нас денег нет, мы пенсионеры», — заявила в комментариях изданию одна из жительниц.

Ещё одна жительница городка сообщила журналистам, что «когда будут ломать, встану прям там», так как не хочет уезжать из привычного микрорайона.

Напомним, в этом микрорайоне еще в начале 1900-х годов располагались казармы, после 1917 года территория была названа Октябрьским городком. Здесь были расквартированы артиллерийские полки, работало авиационное училище и Казанское высшее артиллерийское училище. Около шести лет назад последнее было расформировано, участок перешёл на баланс республиканского министерства и позднее был выкуплен компанией «Унистрой» под строительство жилого комплекса с соцобразовательной инфраструктурой.

Из центра на окраину: жильцы против

Ещё один скандал, связанный с историческими постройками, разгорелся на прошлой неделе в центре Казани. Жители дома, который в народе называют Мергасовским, отказываются переселяться из центра города в строящийся социально-ипотечный микрорайон «Салават Купере», аргументируя свой отказ тем, что не хотят на окраину. Всего в аварийном доме на улице Дзержинского, 18/19 удалось расселить 51 квартиру из 80. Остальных жильцов дома, запланированного к реконструкции, будут выселять через суд. В доме проживают как собственники, так и наниматели по договорам соцнайма.

На сегодня, по сообщениям казанских СМИ, 24 квартиры для расселяемых семей приобретены исполкомом Казани в микрорайоне «Салават Купере» и пять — на улице Мазита Гафури. Все жилые помещения были куплены на аукционах, предложений в других районах города от участников не поступало.

«Давайте уж по-человечески, мы не против переезда. Но живем в центре, на нулевом километре, какой-нибудь более приличный район-то должен быть, чем этот «Купере», — цитирует одну из жительниц дома издание «Реальное время».

При этом в суде собственники квартир в Мергасовском доме говорят о том, что о выселении узнали чуть ли не после повестки в суд. Юрист, представляющий интересы жителей, в комментариях казанским СМИ говорит о том, что семьи оказались поставлены перед фактом выселения и не имеют возможности даже к нему подготовиться.

«Здание аварийное, но подлежащее реконструкции. Временно переселиться никто не возражает. Получается, что просто так, без причин граждан выгоняют — мы здесь будем делать ремонт и потом помещения заберем себе. Нынешние жильцы уже готовы отремонтировать дом за свой счет», — прокомментировал юрист Булат Набиуллин.

Судебные заседания по делу жильцов Мергасовского дома возле парка «Черное озеро» уже начались. Следующее заседание пройдет 26 января.

Долевой недострой: антирекорд

Покупатели квартир в жилом комплексе «Миллениум Сити», который строится уже 14 лет, подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Подобным шагом они пытаются привлечь внимание к проблеме недостроя, на завершение которого необходимо порядка 300 млн рублей. Дольщики ранее просили власти региона обеспечить достройку дома без дополнительного сбора средств с дольщиков, объясняя, что в противном случае получается, что за свои квартиры они заплатят дважды.

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Напомним, работы на объекте начала компания «Свей», чей руководитель на сегодня находится под следствием по делу о мошенничестве. В июле 2017 года долевые участники написали открытое письмо Рустаму Минниханову, где попросили обратить внимание на недострой в густонаселенном Ново-Савинском районе, отмечая, что «никакие строительные работы на объекте не ведутся уже более двух лет». В этом же письме дольщики рассказали, что инвестором выступал аффилированный с банкротом «Татфондбанком» «Тимер банк». Тот самый, что в январе 2018 года вышел из неформальной группы ТФБ и был приобретён структурами госкорпорации «Ростех».

Осенью 2017 года дольщики провели серию одиночных пикетов, а в январе 2018 года подали заявку на антирекорд, не надеясь, что включение в «дорожную карту» со сроком ввода в 2019 году сдвинет дело с «мёртвой точки».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в республике насчитали 36 недостроев, где задействованы средства свыше 5,67 тыс. дольщиков. Большая часть пострадала от действий холдинга «ФОН» и компании «Свей».

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Трагедия на лыжне

Молодая женщина из Нижнекамска Гульшат К. вместе с семьёй 9 января 2018 года приехала на учебно-тренировочную базу «Алмаш» в поселке Красный Ключ. В районе обеда Гульшат вышла на лыжню, но вовремя к мужу и ребёнку она не вернулась. Тело женщины ночью было обнаружено недалеко от лыжни с множественными колотыми ранами.

Преступника задержали после звонка о возможной причастности 37-летнего жителя того же города Даниила К. Он признался в убийстве 28-летней Гульшат.

Следственные органы сообщили, что в тот день преступник распивал спиртные напитки рядом с лыжной базой. Он рассказал, что пошёл домой через лес, где заблудился.

«Злоумышленник встретил потерпевшую, вступил с ней в перепалку и, угрожая газовым пистолетом, заставил пройти в стоявшую неподалеку будку. Здесь он избил женщину, нанеся ей несколько ударов горлышком разбитой бутылки по лицу и шее», — сообщили в пресс-службе СУ СК по РТ, уточнив, что после убийства тело женщины мужчина оттащил в лес, где закидал снегом.

Уже дома он вызвал скорую помощь, врачи которой оказали ему медпомощь. После этого преступник вернулся на лыжню, где поджёг будку, в которой происходило убийство.

Задержанный по делу об убийстве лыжницы только в июле 2017 года вышел из мест лишения свободы, где отбывал срок за изнасилование.