Ангел всенародного похмелья: Воронеж за неделю

Воронеж, , 15:29 — REGNUM Длинные зимние праздники, наконец, закончились, и начались будни. Об основных событиях первой рабочей недели в Воронежской области — в обзоре СМИ, подготовленном ИА REGNUM.

Международный скандал

Воронежский государственный университет в очередной раз оказался в центре скандала, на этот раз — международного.

Началось всё с того, что в конце декабря профессор вуза Алексей Шапошник опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором поделился впечатлениями от приема экзамена у иностранного студента.

«Сегодня экзамен принимал, и в очередной раз стал объяснять таджикскому студенту, как писать формулы химических веществ. В процессе объяснения спросил его: «Сколько получится, если три разделить на три?» Он ответил уверенно и с удовольствием, с приятной улыбкой позитивного человека: «Три». Глаза его сияли. Возможно, он не понимает русский язык, подумал я, и написал ему на бумажке 3/3=? Он с голливудской улыбкой написал «3».

Пост вызвал крайне острую реакцию — в комментариях преподавателя практически объявили в экстремизме, сам же Шапошник попробовал объяснить свою позицию, написав, что «Минобразования взяло курс на вытеснение» российских студентов иностранными, преимущественно из стран Ближнего Зарубежья, Средней Азии — Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, подчеркнув, что «количество иностранцев теперь один из важнейших показателей отчётности». В итоге через некоторое время он удалил и пост, и даже аккаунт.

В ситуацию вмешалось посольство Таджикистана, которое направило в вуз официальное письмо. А 12 января на сайте агроуниверситета появилось обращение ректора, в котором говорится, что «весь наш коллектив решительно не разделяет высказанное профессором Воронежского ГАУ в частном порядке мнение и возмущен многочисленными комментариями, последовавшими за этим в СМИ, касающимися иностранных студентов вообще и студентов из Таджикистана в частности».

При этом в обращении приводятся такие цифры: во ВГАУ обучаются 360 иностранных граждан из 16 стран мира, из них 49% за счет средств федерального бюджета.

«Я точно не знаю, как поступали ребята из Таджикистана, наверное, это разновидность апостилирования — нотариального перевода документов, подтверждающих результаты обучения. Наверное, оценки, которые были у них дома, являлись достаточными для поступления в воронежский вуз. Другое дело, насколько соответствуют эти оценки российским. Получается, что наших ребят, потенциальных абитуриентов, мы не смогли взять, а вынуждены были брать иностранцев. Я не писал о всех иностранцах, среди них есть те, кто нормально учится. Но в этом учебном году к нам попало много отстающих, не получивших качественного базового образования», — цитирует самого профессора «Моё!».

"В соцсетях ко мне обращались жители Таджикистана, и начинали общаться с обидой, но в результате беседы отношения становились доброжелательными. Они приглашали меня в Таджикистан и предлагали быть почетным гостем. Говорили, что «если они нерадивые двоечники — выгоняйте их, чтобы они нас не позорили». Люди, которые читали мой текст в Facebook, не могут предъявить мне никаких претензий, в том числе и жители Таджикистана. Наоборот, беседы были очень дружеские: хоть приходили взвинченные, но в процессе разговора убеждались, что я забочусь исключительно о качестве преподавания», — сказал Алексей Шапошник в интервью газете «Взгляд».

Не имеют претензий к Шапошнику и представители таджикской диаспоры.

«На мой взгляд, здесь ничего такого нет. Если у человека нет должной подготовки для обучения в вузе, всё было сказано правильно. Правда, я не успел глубже разобраться в конфликте. Сегодня буду встречаться со студентами, своими земляками, и еще выслушаю их», — сказал «Комсомольской правде» глава воронежской таджикской диаспоры Фарход Асоев.

Между тем, как сообщил ранее канал «Россия24», после скандала в вузе может быть проведена проверка условий поступления в вуз, а также — служебная проверка и в отношении самого Алексея Шапошника.

Ущерб заповеднику: посчитан, но не взыскан

В 144 млн рублей оценили в Воронежском заповеднике ущерб окружающей среде, нанесенный строителями. Об этом 10 января сообщил «Коммерсантъ-Черноземье».

Как сообщается, ФГБУ «Воронежский государственный природный биосферный заповедник» обратилось в арбитражный суд Воронежской области о включении в реестр требований ООО «Рамонские дачи» 144,24 млн руб. Представитель конкурсного управляющего Андрея Фролова против включения суммы в реестр возражает.

«Разбирательства вокруг строительства «Рамонских дач» в Рамонском районе Воронежской области ведутся с 2013 года, — напоминает издание. — Тогда юрлицо обратилось в заповедник с письмом, в котором содержалась просьба согласовать строительство одноименного дачного поселка. В ответе сотрудники учреждения перенаправили адресантов письма в Минприроды — именно министерство согласует строительство в заказниках. Но в октябре 2014 года инспекторы выявили, что компания, не получив согласования, уже начала строительство, параллельно продавая участки. Спор продолжился в областном арбитражном суде. В ходе разбирательства в июле 2015-го ООО продало еще 51 участок четырем физлицам».

Несмотря на то, что руководство заповедника пожаловалось в прокуратуру, сделку так и не отменили. В июне же прошлого года Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по иску ФГБУ к ООО «Рамонские дачи», в рамках которого заповедник требовал восстановить плодородный слой почвы, пострадавший в результате строительных работ.

Суд посчитал, что участки, о которых идет речь, в 8 га, принадлежат уже не компании, а физическим лицам, которые их ранее приобрели, и потому именно они должны отвечать за нанесенный ущерб. Судебные разбирательства идут в Рамонском райсуде: заповедник требует от собственников разработать проект рекультивации и провести ее.

Сама компания «Рамонские дачи» с 1 марта прошлого года находится в процедуре наблюдения, по иску по иску одного из физлиц на 3 млн рублей. Позже поступили иски еще от нескольких человек, а также от ООО «Центростройпроект» на 22,5 млн руб. Граждане заявляют, что компания не информировала покупателей о том, что участки находятся в границах заказника — это выяснялось уже после сделки. В судах сделки признавались недействительными, однако деньги за них взыскать не удавалось.

В конце августа в ООО «Рамонские дачи» было введено конкурсное производство. Согласно результатам инвентаризации, активы компании оцениваются в 1,06 млн руб. — это два непроданных земельных участка в Рамонском районе площадью 600 и 611 кв. м.

Между тем в самом заповеднике, пишет издание, не исключают, что ущерб может быть взыскан и с тех физлиц, которые приобрели участки.

«Согласно статье 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно, то есть гражданам придется ликвидировать причиненный природе вред или добиваться того, чтобы ответственность понесла организация, владевшая участками ранее», — цитирует издание представителя учреждения.

Платить налоги стали больше

Налоговые поступления в бюджет Воронежской области выросли на 11% в 2017 году, об этом 10 января сообщило РИА «Воронеж».

Объем налоговых поступлений в бюджеты от Воронежской области по итогам года составил 98 млрд рублей. В том числе 75 млрд рублей поступило в 2017 году в консолидированный бюджет области (рост составил 7%). По налогу на прибыль, НДФЛ, налогу на имущество организаций и транспортному налогу также наблюдается положительная динамика. На 1 декабря 2017 года задолженность по налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет области, составила 5,3 млрд рублей. По результатам мер принудительного взыскания и дополнительно проводимых совместных мероприятий в консолидированный бюджет области в 2017 году взыскали порядка 3,5 млрд рублей.

Врио губернатора Александр Гусев на встрече с главой УФРС по региону Игорем Понкратовым отметил, что процент недоимки «остается еще достаточно высоким», собираемость по имущественным налогам физических лиц составляет пока около 80%.

Уникальная операция

В воронежской областной детской больнице № 2 проведена операция по удалению из глаза ребенка инородного тела, об этом 10 января написала «Российская газета».

Как пишет издания, полуторагодовалая девочка с вязальным крючком в глазнице поступила в больницу на новогодних праздниках. Травму малышка получила в гостях, во время игры с другими детьми. Операцию по извлечению крючка провели нейрохирурги ОДКБ №2 с участием офтальмолога. Глазное яблоко и зрение удалось сохранить, а уже 12 января ребенка планировали из больницы выписать.

Убийство в Гааге

В конце недели стало известно о зверском убийстве 30-летней уроженки Воронежа Юлии в Нидерландах.

Как сообщили «Вести-Воронеж», тело женщины было найдено в принадлежавшей ей студии йоги. Подозреваемый уже задержан, по предварительным данным — это супруг убитой женщины.

По сообщению знакомого убитой, Юлия пропала в начале января — она не явилась на встречу. А 10 января тело женщины было найдено в принадлежащей ей студии йоги.

«Я потрясена тем, что она была разрезана на куски», — рассказала журналистам Бьянка, соседка убитой. Впрочем, полиция Гааги этот факт пока официально не подтвердила.

«По подозрению в жестоком убийстве арестовали 40-летнего мужчину. Его задержали на месте преступления вскоре после того, как было найдено тело. Арестованный был в крови, его вывели из студии йоги и посадили в автомобиль скорой помощи. В полиции сообщили, что его ранения не связаны с преступлением. Сосед опознал в задержанном мужа убитой, сообщает NLtimes. По данным издания, знакомые Юлии и ее мужа были шокированы преступлением. Пару они назвали «нормальной» и сообщили, что часто видели супругов вместе».

«Юлия — уроженка Воронежской области. Девушку вспоминают как яркого и творческого человека — в юности она была автором подростковой газеты «Зеркало», позже рисовала, писала стихи и прозу. Юлия Чернышова окончила Воронежский юридический техникум и вышла замуж. Как говорят знакомые, это был брак «по большой любви». В Голландию Юлия уехала вместе с мужем несколько лет назад. Там девушка учила детей рисовать в собственной студии в Гааге. Она не раз приезжала в Воронеж к знакомым и родственникам. В 2016 году на фестивале бардовской песни «Парус надежды» Юлия провела мастер-класс по рисованию для маленьких гостей мероприятия», — сообщили «Вести».