Профессиональная охрана в школах — «старые глухие дедушки»?

Пермь, , 14:27 — REGNUM Интернет бурлит по поводу инцидента, который произошёл в школе № 127 Перми утром 5 января. Пользователи активно обсуждают вопрос организации охраны в общеобразовательных учреждениях. Но сможет ли профессиональная охрана гарантировать полную безопасность детей в школах? Кроме охраны, в школе должны быть профессиональные педагоги, психологи. Также огромную роль в профилактике и предотвращении инцидентов в школах играет семья. Все эти темы затрагивают пользователи, обсуждая поножовщину в пермской школе.

«Охрана в школах — в основном старые глухие дедушки, которых ЧОПы (частные охранные предприятия) нанимают за копейки, чтоб снизить издержки и повысить прибыль. Ведь охрана детей в школах — это предпринимательская деятельность. Я, конечно, за развитие бизнеса, но когда главной целью является не безопасность детей, а извлечение прибыли — это и приводит к таким случаям. Зачастую услуги ЧОПов оплачивают родители из своего кармана. Необходимо с учётом вышесказанного, серьёзно и системно реформировать охрану в школах. А именно, финансировать из бюджета охрану детей и ставить жёсткие требования к возрасту и профессионализму охранников», — считает Мурат Д. (орфография и пунктуация сохранены).

«Люди вот произошло происшествие в школе. дети ножами стали резать своих же. сразу «умники» стали писать «Куда охрана смотрит, почему нет должной охраны наших детей и т.д.».А как только на собрание школы заходит речь о том что надо скинуться деньгами на охрану школы так сразу все в позу встают и ни копейки не дадут.

Нищеброды. Мы за свое скупердяйство ответим же однажды кровью детьми. Да хоть все Зп (заработные платы) отдайте, лишь бы ваше чадо было в безопасности. Видите же что государство не может обеспечить достойную охрану. Так сделайте это сами. ни кто НАМ не поможет кроме НАС самих же», — оставил комментарий другой пользователь соцсети.

Ещё один комментатор считает, что дело не в охране, а в том, что изменились ценности. И инцидент 15 января в пермской школе — последствие этого изменения:

«А ценности прямиком от родителей зависят. Как мы чад своих воспитываем, так и получаем».

«Можно подумать, что охрана бы успела добежать до места драки… И вообще, как бывший школьник попал в школу? В нашу школу даже родителей просто так не пускают, а тут — бывший ученик. Еще и родителей все обвиняют. А то что в школе всякие случаи происходят, на которые родители никак повлиять не могут — это нормально?

У меня тоже вон сын в пятницу пришел с такой обидой. Сегодня в школу не хотел идти. Все равно отправила. Сейчас сижу и думаю — пойти в школу разбираться или нет. Если пойду, выскажу свои претензии — опять скажут, что учителя бедные и не обязаны за детьми следить. Если не пойду — где гарантия, что это не повторится? А ну как потом тоже сын на почве обиды пойдет резать всех? Как родители должны контролировать то, что происходит в школе?», — вопрошает пользователь интернета (орфография и пунктуация сохранены).

Также в комментариях часто обсуждается тема воспитания в семье. По мнению ряда пользователей, родители должны интересоваться жизнью своего ребёнка, заглядывать на его страницы в соцсетях.

В ответ на пост уполномоченного по правам ребёнка при президенту России Анны Кузнецовой, которая заявила что в связи в вопиющим случаем вылетает в Пермь, пользователи говорят о необходимости решать вопросы подбора профессиональных кадров в школах, а комиссии по делам несовершеннолетних являются пустым звеном и пережитком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 15 января в результате нападения двух вооружённых налётчиков в пермской школе пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы с ножевыми ранениями. Большинство раненых составляют дети 2006 и 2007 года рождения. Тяжёлые травмы получили педагог начального звена Наталья Ш. и две детей. все они прооперированы. В совершении преступления подозревают двух молодых людей — старшеклассника и бывшего ученика этого образовательного учреждения. Возбуждено уголовное дело.