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В Кремле посоветовали глубоко проработать предложение Бастрыкина

Общество

Какую-либо позицию в Кремле озвучить не готовы

Москва, 15 января 2018, 13:20 — REGNUM  Вопрос о возможности досудебной блокировки экстремистских сайтов в интернете следует глубоко проработать, заявил 15 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Какую-либо позицию в Кремле озвучить не готовы. Так Песков ответил на вопрос, стоил ли вводить досудебную блокировку сайтов с контентом экстремистского содержания.

«Это те вопросы, которые, безусловно, подлежат глубокой проработке», — сказал Песков.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил ввести в России внесудебный порядок закрытия экстремистских сайтов. По мнению главы ведомства, это дало бы возможность более оперативно реагировать на экстремистскую пропаганду.

Бастрыкин уточнил, что, может быть, имеет смысл сделать, как в Китае. Там информации может быть включена в список экстремистских материалов в административном порядке в целях пресечения распространения противоправной информации.

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