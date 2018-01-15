Украинские вузы: на украинизацию деньги есть, на отопление — нет

Сергей Гуркин, , 15:19 — REGNUM

В конце прошлой недели стало известно, что несколько вузов Одессы из-за отсутствия средств на отопление отменили все занятия с 1 января по 26 февраля. В частности, отправлены на принудительные каникулы студенты национального университета, юридической академии и академии пищевых технологий. Если зима затянется, то каникулы могут быть продлены.

Это не единственный подобный случай. Из-за холодов и отсутствия денег на отопление не работают и сотни других школ и вузов по всей стране. Страдают даже крупные и наиболее обеспеченные вузы, не говоря уж о техникумах и сельских школах. Так, Львовский политехнический университет зимой учит студентов в четырех корпусах вместо десяти, а в феврале обучение и вовсе будет дистанционным. Цена на коммунальные услуги на Украине со времен госпереворота выросли в четыре раза, а никакого увеличения финансирования сферы образования не произошло.

Ситуация в сфере образования наглядно демонстрирует, как устроена перевернутая пирамида майданных ценностей. Из политических соображений Украина закупает пенсильванский уголь и «словацкий» газ, но политические наценки составляют лишь малую долю от общего роста цен. Главная же причина роста состоит в том, что майданные власти, в полном соответствии со своими представлениями и с представлениями Международного валютного фонда, считают, что у населения нужно забирать столько денег, сколько возможно. Никакого улучшения качества предоставляемых услуг при этом не происходит.

Зарплаты у украинских преподавателей — одни из самых низких в Европе. Большинство зданий школ и вузов нуждаются в плановом, а подчас и в аварийном ремонте. Но усилия министерства образования направлены в другую сторону. Они принудительно переводят преподавание на украинский язык, неродной для большинства учителей и учеников, переписывают учебники истории и требуют от учителей заниматься военно-политической пропагандой.

Предполагается, что пока управляющие страной олигархи осваивают кредитные и бюджетные миллиарды, а нанятые ими профессиональные украинцы переписывают учебники и ставят рекорды по числу вышиванок на квадратный метр, учителя с нищенской зарплатой должны преподавать детям ложные теории на чужом языке, а дети — приостанавливать обучение всякий раз, когда наступают холода.

Власти, озабоченные настоящим и будущим собственной страны, вели бы себя прямо противоположным образом. Газ и уголь нужно закупать там, где выгодно; школы и вузы нужно отапливать, потому что детям надо учиться; преподавателям нужно платить по возможности достойные зарплаты, потому что от них в значительной степени зависит будущее страны; в школах нужно изучать не мифы, а реальность, и говорить при том на том языке, на котором думаешь.

Вместо этого майдан играет в евроинтеграцию и непрекращающееся «остаточне прощавання» (последнее прощание) с Российской империей, о котором так любит говорить Петр Порошенко. Евроинтеграция выражается в том, что всюду понатыканы флаги ЕС, а обучение ведется на неродном языке, но только до зимы: зимой оно не ведется никак, ведь отопление тоже евроинтегрированное, а на такое отопление денег у Украины нет.

В Киеве прекрасно понимают, что им удается лишь создать видимость. Но большего им и не требуется. Если эта видимость помогает им оставаться у власти, то цель достигнута.

За двадцать шесть лет независимости им удалось почти полностью уничтожить все достоинства советской системы образования. Но, с точки зрения майдана, никакой необходимости в качественном образовании нет. Большинство молодых людей не собираются жить на Украине. Они собираются жить в России или ЕС, если получится — постоянно, если нет — гастарбайтерами.

Украина, с точки зрения майдана и западных кредиторов, должна стать земельно-сырьевым придатком и поставщиком дешевой рабочей силы. При таких вводных глупо тратить деньги на образование, развивать экономику или строить общество на реальных ценностях. Лучше имитировать Европу, возбуждая у школьников желание как можно скорее сбежать в Европу настоящую — хоть тушкой, хоть чучелом, хоть гастарбайтером.