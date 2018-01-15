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«Дети защищали учительницу»: детский омбудсмен России срочно едет в Пермь

Общество

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Пермь, 15 января 2018, 11:57 — REGNUM  Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова срочно едет в Пермь, где утром 15 января было совершено нападение на школу №127. Об этом она заявила в соцсетях.

«Дети-четвероклашки защищали учительницу, которая пыталась остановить дерущихся на ножах 16-летних парней … Дети, два подростка, в больнице с ранениями разной степени тяжести. Тяжелее всего пока состояние учительницы», — написала она на своей странице в соцсети Facebook.

У Анны Кузнецовой возникло множество вопросов. Например, каким образом вооружённые молодые люди оказались в школе, как сработала охрана, где были органы профилактики и т.д. Со всем этим она будет разбираться уже на месте.

«Сейчас важно, чтобы оказывалась вся необходимая помощь пострадавшим детям и семьям. На связи с главой региона, СК РФ, Минздравом РФ, уполномоченным по правам ребёнка в регионе», — заявила Кузнецова.

Напомним, резня в школе №127 Перми произошла утром 15 января. По предварительным данным, в школу проникли вооружённые ножами подростки, в том числе и бывший её ученик.

Пострадали 15 человек, из них трое в тяжёлом состоянии, в том числе педагог. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц.

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Нападение на школу в Перми

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